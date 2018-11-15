Aposentada sim, mas ainda com gás para brilhar no garrafão

Ela já se aposentou, mas nem pensa em parar de jogar, e o corpo também não deixa. Mesmo que seja de forma amadora, através de uma pelada com os amigos, como descreveu a consagrada jogadora de basquete Iziane Castro, de 36 anos. Há dois anos sem atuar profissionalmente, ela conta que a vontade de entrar em quadra permanece viva, mas que agora a sensação tornou-se diferente, "sem compromisso".

"Uma pessoa que passa mais de 20 anos numa rotina extrema de mais de oito horas de treino por dia, como eu, é inevitável a vontade de continuar jogando. Afinal, o corpo está habituado e sempre busca o movimento", explica. Seu currículo é extenso, começou cedo, aos 15 anos e virou referência no esporte. Com passagem pelo Osasco, em São Paulo, chegou a atuar em clubes da WNBA, a liga feminina dos Estados Unidos.

"A gente costuma falar que basquete master é para os realmente apaixonados pelo esporte", afirma e acrescenta: "é uma forma de se manter em atividade física, sem nenhum compromisso, e com a oportunidade de conhecer lugares e fazer novas amizades", explica. Foi assim que ela veio a Vitória, pela primeira vez, para participar do 34º Campeonato Brasileiro de Basquete Master.

Iziane está em Vitória para o Brasileiro Master Crédito: Reprodução/Instagram

A competição começou no último dia 9 e segue até sábado (17). Os jogos acontecem diariamente em oito ginásios da Capital: Clube Ítalo Brasileiro, Álvares Cabral, Colégio Darwin, Quartel da PM, Sesport, Ginásio do Ded, Saldanha da Gama e Tancredão. São várias categorias, de acordo a faixa etária.

"Infelizmente, eu tive uma lesão no primeiro dia e isso me impossibilitou de caminhar, então não consegui visitar a cidade como gostaria", afirma. Nascida e criada em São Luís, Maranhão, Iziane criou um instituto há quatro anos na sua comunidade de origem para promover a inclusão social de crianças através do basquete.

Além de colaborar para o futuro de jovens carentes, esse projeto ainda é importante para incentivar a prática da modalidade no país. Em agosto deste ano, o basquete brasileiro celebrou 10 anos de fundação da liga profissional, a NBB - ou Novo Basquete Brasil. Parte dessa história, Iziane é fonte de inspiração para as novas gerações e continua dando total "assistência" ao seu esporte do coração.

Texto da residente Bruna Littig, sob a supervisão de Murilo Cuzzuol