Após vencer leucemia, nadadora garante vaga nas Olimpíadas

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Os Jogos Olímpicos ainda não começaram, mas já tem uma vencedora: a japonesa Rikako Ikee, de apenas 20 anos. A nadadora japonesa garantiu vaga nas Olimpíadas de Tóquio-2020, que serão entre julho e agosto de 2021, após nadar em 57s77. Há dois anos, ela foi diagnosticada com leucemia e agora irá disputar o revezamento 4x100 m medley.

Com o adiamento das Olimpíadas em um ano, ela ganhou tempo e agarrou a nova chance de poder nadar em casa. A japonesa voltou a competir em agosto do ano passado e seguiu treinando firme para a seletiva nacional, que foi neste fim de semana.