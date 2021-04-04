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Após vencer leucemia, nadadora garante vaga nas Olimpíadas

Japonesa Rikako Ikee tem 20 anos e disputará o ouro o revezamento 4x100m medley...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 16:30
Crédito: AFP
Os Jogos Olímpicos ainda não começaram, mas já tem uma vencedora: a japonesa Rikako Ikee, de apenas 20 anos. A nadadora japonesa garantiu vaga nas Olimpíadas de Tóquio-2020, que serão entre julho e agosto de 2021, após nadar em 57s77. Há dois anos, ela foi diagnosticada com leucemia e agora irá disputar o revezamento 4x100 m medley.
Com o adiamento das Olimpíadas em um ano, ela ganhou tempo e agarrou a nova chance de poder nadar em casa. A japonesa voltou a competir em agosto do ano passado e seguiu treinando firme para a seletiva nacional, que foi neste fim de semana.
- Não consigo nem começar a descrever quão feliz estou. Naquele momento lembrei tudo o que passei. Depois da semifinal não achei que conseguiria nadar para 57, menos ainda um tempo que me permitisse nadar o revezamento- vibrou, chorando, Ikee.

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