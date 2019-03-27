Após ser flagrado chamando Tiffany de 'homem', Bernardinho se desculpa

O treinador de vôlei Bernardinho, que teve passagem vitoriosa pela seleção masculina de vôlei e atualmente comanda o time feminino do Sesc-RJ foi flagrado pelas câmeras de transmissão do jogo de seu time contra o Sesi-Bauru, fazendo comentário transfóbico ao se referir à ponteira Tiffany.
Após mais um ponto da jogadora, que marcou 28, sendo muito importante na vitória de 3 a 1 de sua equipe, Bernardinho exclamou: 'um homem, é foda'. Veja o vídeo.
A jogadora do Sesi-Bauru é a primeira atleta transexual a atuar no vôlei profissional brasileiro. Tifanny está no seu segundo ano na Superliga e vem sofrendo comentários controversos sobre sua condição física, em comparação com outras jogadoras desde então. Após a repercussão, Bernardinho pediu desculpas a atleta e afirmou que seu comentário se referia o gesto técnico e ao controle físico que ela tem.
- Peço desculpas a todos. Não foi minha intenção de forma alguma ofendê-la. Me referia ao gesto técnico e ao controle físico que ela tem, comum aos jogadores do masculino e que a maior parte das jogadoras não tem. Sempre trabalhei e tentei ajudar com meu trabalho diversos jogadores e jogadoras sem qualquer tipo de preconceito. À Tiffany dou meus parabéns pela grande atuação e conquista e a todos que se sentiram ofendidos reitero minhas desculpas, pois jamais foi minha intenção - disse o técnico.