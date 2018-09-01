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Boxe

Após reviravolta, Esquiva Falcão disputa título diante de argentino

O lutador encara o argentino Guido Nicolas 'Chico' Pitto valendo o cinturão da International Boxing Federation
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 21:31

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 21:31

O lutador capixaba Esquiva Falcão está invicto Crédito: Flávio Perez/On Board Sports
Esquiva Falcão tem um novo adversário nos ringues no dia 20 de outubro. Após desistência do russo Artur Akavov, agora o lutador capixaba encara o argentino Guido Nicolas 'Chico' Pitto valendo o cinturão da International Boxing Federation da categoria dos médios, até 72,5 kg.
 
O duelo Brasil x Argentina promete ser equilibrado. Guido Nicolas 'Chico' Pitto lutou pelo título internacional em julho e empatou com Magomed Madiev (Rússia). O argentino tem 32 lutas, com 25 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Já o brasileiro segue invicto como profissional, com 21 vitórias, sendo 15 pela via do nocaute. 
''Agora vou enfrentar o argentino, que é experiente, mais alto do que eu e muito técnico. Ele ia me enfrentar um julho, mas decidiu lutar pelo título internacional. Será um combate e tanto'.'
 
 

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