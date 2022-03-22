Após longa espera, prefeitura anuncia obras para transformar arena olímpica da Rio-2016 em escolas

Cinco anos e meio após ser utilizada pela última vez, a Arena do Futuro será enfim desmontada para se transformar em escolas, conforme o plano original da instalação que recebeu as disputas do handebol durante os Jogos Olímpicos Rio-2016. A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira o início das obras no local.

O prefeito Eduardo Paes, o secretário de Infraestrutura, Jorge Arraes, e o presidente da Rio-Urbe, Rafael Salgueiro, estiveram nesta terça-feira no Parque Olímpico para marcar o início dos trabalhos. Nesta primeira etapa, acontece a retirada dos materiais que vão permitir a construção de quatro novas escolas, com dez salas de aula e capacidade para 245 alunos, cada uma.

O valor estimado para a desmontagem da Arena do Futuro e do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos para a construção das escolas é de R$ 78 milhões.

– Todas essas estruturas olímpicas já foram concebidas com essa facilidade de desmontagem e para que parte do material, não todo, pudesse ser aproveitado para a construção de escolas públicas. Todas na Zona Oeste. Serão escolas novas. É o primeiro passo para executar o nosso Plano de Legado Olímpico, que ficou largado nos últimos anos – afirmou o prefeito do Rio.

As escolas serão erguidas em Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Rio das Pedras. De acordo com o planejamento inicial, todo o processo levará 18 meses, desde a desmontagem da arena até a construção das escolas com materiais remanescentes.

– Os principais materiais a serem aproveitados são a fachada, as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e as divisórias, que serão usadas para as salas de aulas. Vamos utilizar também os equipamentos que ficaram no local, como elevadores, tubulação e ar-condicionado – explicou o secretário de Infraestrutura, Jorge Arraes.

Os secretários municipais de Educação, Renan Ferreirinha, e de Esportes, Guilherme Schleder, também participaram da cerimônia. Responsável pelo ensino municipal, Ferreirinha destacou a sua importância para a rede.

– É importante deixar claro que tratamos tudo com planejamento pedagógico. As famílias e os alunos foram muitos envolvidos desde o ano passado. E eles estão animados. Para a educação, é um grande legado – frisou Ferreirinha.

Outro compromisso de legado dos Jogos Rio-2016, a transformação da Arena Carioca 3 do Parque Olímpico em um Ginásio Experimental Olímpico (GEO) foi confirmado pelo secretário de Esportes. Serão erguidas 24 salas de aula na instalação que recebeu as competições de taekwondo e esgrima, além do judô paralímpico.

– A Arena 3, que é a administrada pela Prefeitura, atualmente atende mais de duas mil pessoas em diversas modalidades esportivas, como ginástica, musculação e vôlei. Estamos em pleno funcionamento para a prática esportiva e a realização de eventos. Com a transformação em escola, todas as atividades que hoje acontecem na Arena 3 passarão a ser realizadas no Velódromo – disse o secretário de Esportes.

Com capacidade para 12 mil pessoas, a Arena do Futuro recebeu durante a Rio-2016 as partidas de handebol e golbol.