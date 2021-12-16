Após faturar dois prêmios do Trófeu CemporcentoSKATE, Rayssa Leal celebra: 'Esse ano foi muito especial'

A grande estrela da 11ª edição do Troféu CemporcentoSKATE Melhores do Ano CBSk Loterias CAIXA foi Rayssa Leal. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, a "Fadinha" faturou os prêmios de Skatista Feminina do Ano e Destaque Tóquio 2020 na premiação de quarta-feira (15).+ Everson, do Galo, tatuou a taça do Brasileirão: veja jogadores que têm conquistas marcadas na pele

Após receber os troféus, a jovem skatista analisou o seu ano no esporte e falou sobre a realização em poder participar das Olimpíadas.

- Fico muito feliz, porque isso não é só meu. Esse ano foi muito especial, não só para mim, como para todo o skateboard, onde houve muitas vitórias e derrotas. Mas o importante é que a gente estava se divertindo sempre, com sorriso no rosto, sempre andando de skate. Esse ano também foi muito importante para mim por causa das Olimpíadas, sempre foi o meu sonho estar lá. Fico muito grata - afirmou a Fadinha.

A medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio transformou Rayssa não apenas na brasileira mais jovem a ganhar uma medalha em Jogos Olímpicos, como também em um fenômeno mundial. Ela se mostrou agradecida por ser vista como uma referência para as mais jovens na modalidade e de poder mudar a opinião das pessoas em relação ao skate.

- Agradecer a todo mundo que está começando a andar de skate, por estar se inspirando em nós, isso é muito importante para nós do skate, de ser visto com outros olhos, porque antes ele era marginalizado. Fico feliz de estar mudando a visão do skate. Estar nas Olimpíadas sempre foi o meu sonho e da minha família. Eles ficaram super felizes e eu também - disse.

VEJA TABELA DOS PRIMEIROS JOGOS DO PAULISTÃO 2022 A leveza com que pratica o esporte e a criatividade nas manobras são traços marcantes da Fadinha, que atribuiu suas inovações na pista para sua mãe. - Minha mãe sabe todas as manobras no tempo certo. Em todo campeonato ela fala "Rayssa, você vai precisar de tal manobra". E sempre no final eu falo que não, mas preciso dela, e acabo jogando. Ela é essencial para mim, meu ponto seguro. Estou sempre do lado dela, ela vai me passando confiança em todas as manobras, e quase sempre dá certo - concluiu Rayssa Leal.