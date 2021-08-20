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Após empate nos minutos finais, Brasil perde para Suíça em estreia no Mundial de Futebol de Areia

Brasileiros abriram o placar mas não conseguiram passar na disputa de pênaltis; Brasil enfrenta El Salvador na próxima partida...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 19:07
Crédito: Octavio Passos/FIFA
Nesta sexta, o Brasil perdeu para a Suíça na estreia da 11ª Mundial de Futebol de Areia, em Moscou, na Rússia. Em jogo movimentado, os brasileiros abriram o placar mas sofreram o empate por 5 a 5 nos minutos finais. Na disputa de pênaltis, os suíços levaram a melhor. Edson Hulk abriu o placar, mas logo depois os adversários igualaram o placar. Ao final do primeiro tempo, Lucão marcou o segundo gol brasileiro em cobrança de falta. No começo da segunda etapa, o empate novamente aconteceu. Em dia inspirado, Zé Lucas fez um hat-trick e complicou o jogo. No entanto, a Suíça conseguiu se recuperar e deixou tudo igual já no fim.
> Confira a tabela da Premier LeagueNos pênaltis, os autores dos gols durante a partida acertaram, mas Antônio e Rodrigo não conseguiram pontuar. Rafa Padilha, goleiro do Brasil, defendeu apenas uma cobrança da Suíça. O Brasil integra o Grupo C da competição, junto com Belarus, El Salvador e Suíça. Pentacampeão mundial, a campanha pelo sexto título brasileiro da Copa do Mundo de Beach Soccer começou tortuosa. No próximo domingo, a Seleção enfrenta El Salvador, às 13h.

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