Após empate nos minutos finais, Brasil perde para Suíça em estreia no Mundial de Futebol de Areia

Nesta sexta, o Brasil perdeu para a Suíça na estreia da 11ª Mundial de Futebol de Areia, em Moscou, na Rússia. Em jogo movimentado, os brasileiros abriram o placar mas sofreram o empate por 5 a 5 nos minutos finais. Na disputa de pênaltis, os suíços levaram a melhor. Edson Hulk abriu o placar, mas logo depois os adversários igualaram o placar. Ao final do primeiro tempo, Lucão marcou o segundo gol brasileiro em cobrança de falta. No começo da segunda etapa, o empate novamente aconteceu. Em dia inspirado, Zé Lucas fez um hat-trick e complicou o jogo. No entanto, a Suíça conseguiu se recuperar e deixou tudo igual já no fim.