Após cumprir suspensão, atacante Wilker está de volta ao Vitória

Após a derrota na última quarta-feira (28) para o Rio Branco VN por 3 a 0, o Vitória volta a campo já neste sábado (03). O duelo da vez é contra o São Mateus, no estádio Sernamby. De volta ao time após cumprir suspensão automática, o atacante Wilker entende que a classificação ficou muito difícil (o time está em 7º lugar, com oito pontos), mas explica que o Vitória precisa, primeiro, fazer a sua parte, para só depois pensar nos resultados que lhe ajudam.

"O gramado não é desculpa pra gente. A nossa única obrigação é ir até lá e voltar com os três pontos. Não tem outro pensamento. A classificação já está muito difícil, distante, mas o nosso time não pode desistir de nada, a gente tem que fazer o nosso papel. A gente já devia ter começado a pensar nisso (fazer nossa parte) desde a pré-temporada. A primeira coisa é sempre fazer a nossa parte, só depois pensar nos outros. Agora, infelizmente, a gente depende dos outros times para nos classificarmos, o que é uma coisa muito difícil. Eu não desisti, e vou lá para fazer o meu melhor para que a gente possa voltar com esses três pontos", afirmou Wilker.