Após conquistar a prata em Tóquio, Rayssa Leal vence prêmio internacional de valores olímpicos

Crédito: Jeff PACHOUD / AFP

Após conquistar a medalha de prata nos Jogos de Tóquio no skate street feminino, Rayssa Leal celebrou mais uma conquista. A jovem atleta, de 13 anos, que encantou o Brasil com carisma, dança e muitas manobras, foi a mais votada e venceu o prêmio internacional Visa Award. A premiação é referente ao atleta que melhor representou os "valores olímpicos" na competição.

+ Confira mais notícias sobre os esportes olímpicosEm sua página oficial no Instagram, a Fadinha do Skate comemorou ter sido a mais votada e disse que irá ajudar a ONG Social Skate, localizada em Poá, que atende cerca de 150 crianças e adolescentes. O valor da premiação é de R$ 50 mil para ajudar alguma instituição social e a jovem ficou à frente de Simone Biles na votação.

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- Hoje fui reconhecida, como a Atleta que mais representou os valores Olímpicos durante os jogos! E, como prêmio, iremos ajudar a @ongsocialskate, que transforma a vida de várias crianças através do Skate!. Obrigada pelos votos galerinha! Essa conquista é nossa! Juntos somos mais fortes! - publicou a jovem em sua rede social. Durante sua passagem por Tóquio, Rayssa demonstrou não só muito carisma, como empatia pelas adversárias. Ela torceu por cada manobra e vibrou com o desempenho de todas as atletas do Skate. Além disso, o perfil oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Twitter parabenizou a atleta mais jovem da delegação brasileira.

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- A Visa e o COI (Comitê Olímpico Internacional) parabenizam Rayssa por mostrar ao mundo que a amizade e o espírito esportivo por seus concorrentes são mais importantes do que ganhar o ouro - publicou.