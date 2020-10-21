Após cirurgia, Netinho anuncia camping com foco na Olimpíada

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Depois de ficar algumas semanas afastado dos tatames por conta de uma cirurgia de desvio de septo, Edival Marques, o Netinho, anunciou o retorno aos treinamentos com foco nos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.

A volta será na primeira edição do Camping do Netinho, na cidade natal do atleta, João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 26 de outubro e 12 de dezembro. Devido à pandemia, o evento será aberto somente para atletas convidados.

O objetivo do encontro é ajudar na preparação do atleta para a disputa dos Jogos Olímpicos. Estão confirmados nomes fortes do taekwondo brasileiro, como Paulo Ricardo (3º do mundo, na –54Kg), João Victor Diniz (23º na categoria -63Kg) e dois atletas que vem de fora, Jose Rubem Nava chegará do México, enquanto Bráulio Cesar, vem do Peru, para ajudar na preparação de Edival.

- Depois de ficar alguns dias parados por conta da cirurgia, chegou a hora de voltar e acredito que da melhor forma possível. Eu estou muito feliz e orgulhoso de conseguir trazer um camping a nível olímpico para a minha Paraíba, é a primeira vez que vai acontecer um evento de taekwondo desse nível e isso me motiva demais, estou ainda mais feliz de conseguir estar perto da minha família, eu sempre quis isso, quis poder treinar na minha cidade, perto deles, dessa vez por pouco tempo, mas estar perto dos meus pais e treinando bem, vai ser muito legal. Estou muito ansioso para o começo do camping, vou contar com a ajuda de atletas de alto rendimento, que estão vindo justamente para me ajudarem, então estou muito feliz com isso, vai ser muito bom e produtivo, estou muito ansioso como eu falei, mas muito feliz e querendo dar o meu máximo. Com certeza vai ser um diferencial para que eu possa chegar bem, nos Jogos Olímpicos, no ano que vem - comentou Netinho que já está classificado para os Jogos Olímpicos.

Além do retorno de Netinho, o camping vai marcar também a volta da Talisca Reis, que está longe dos tatames desde junho, quando fez uma cirurgia no quadril. A atleta deve reiniciar as atividades no meio de novembro e para isso contará com a ajuda de quatro atletas: Flora Marques, Luana Charlene, Nívia Barros e também da atleta da Seleção Brasileira paralímpica, classificada para os Jogos Paralímpicos, Silvana Fernandes.

- Eu vou retornar só em novembro, então até lá continuo fazendo a parte física e de fisioterapia. Isso é contínuo e de suma importância, para que eu possa voltar bem, mas estou bem animada e um pouco ansiosa para meu retorno ao taekwondo, tudo com o tempo e com o prazo certinho. Muito contente também de estar aqui e poder acompanhar o Netinho no camping dele, juntamente com o nosso treinador Nicholas e o pessoal que vem ajuda-lo. É um momento muito importante para ele, nessa caminhada rumo a Tóquio - disse Talisca.

O camping está sendo organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), com o suporte da academia que treina Netinho em Rio Claro, a Pro Team. Nicholas Pigozzi será o treinador responsável por comandar todos os treinamentos táticos e técnicos, ao seu lado estará também o Presidente da Federação da Paraíba, o Mestre Tomaz Azevedo dando todo suporte, que foi o segundo mestre de Netinho no taekwondo.