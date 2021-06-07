Após campanha nas redes, Esquiva fecha com quatro patrocinadores

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O medalhista olímpico Esquiva Falcão comemorou o resultado de um mutirão feito nas redes sociais por ele e pelos fãs para conseguir um patrocínio oficial para seguir sua carreira como profissional. Invicto com 28 vitórias desde que saiu do amador, o capixaba tem agora quatro apoiadores oficiais: Havan, KTO, Adidas e Moss.

O atleta, que deve lutar em agosto a eliminatória do título mundial dos médios (até 72,5 kg), agora tem mais tranquilidade para treinar em Vila Velha (ES) e nos Estados Unidos, e não precisar fazer 'bicos' para ajudar no orçamento em casa. A campanha começou em 2020 quando o atleta cogitou a vender a prata de Londres 2012 e fez entregas de mini pizzas na cidade onde mora no Espírito Santo.

No programa The Noite do SBT, o apresentador Danilo Gentili pediu aos telespectadores para ajudar Esquiva Falcão a encontrar apoiadores de verdade. Os fãs se mobilizaram e ajudaram a 'bater na porta' das empresas. A primeira a apoiar foi a Havan do setor varejista. Depois veio a marca de apostas esportivas KTO, a Adidas para fornecer material esportivo e agora a Moss, do segmento ambiental.

- Estou muito feliz em anunciar quatro grandes marcas que estão a me apoiar agora, acreditando no boxe e principalmente na minha capacidade de ser campeão mundial. Estou treinando muito pra isso e esse ano ainda lutarei pelo cinturão - disse Esquiva Falcão.

O próximo desafio do boxeador brasileiro será em agosto e ele irá enfrentar o alemão Patrick Wojcicki. A luta deve ser realizada na Alemanha e o vencedor irá disputar o título da Federação Internacional de Boxe, que pertence ao cazaque Gennady Gennadyevich Golovkin, também conhecido como Triplo G.