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Após campanha nas redes, Esquiva fecha com quatro patrocinadores

Principal nome do boxe brasileiro na atualidade assinou com Havan, KTO, Moss e Adidas
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Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 18:17
Crédito: Divulgação
O medalhista olímpico Esquiva Falcão comemorou o resultado de um mutirão feito nas redes sociais por ele e pelos fãs para conseguir um patrocínio oficial para seguir sua carreira como profissional. Invicto com 28 vitórias desde que saiu do amador, o capixaba tem agora quatro apoiadores oficiais: Havan, KTO, Adidas e Moss.
O atleta, que deve lutar em agosto a eliminatória do título mundial dos médios (até 72,5 kg), agora tem mais tranquilidade para treinar em Vila Velha (ES) e nos Estados Unidos, e não precisar fazer 'bicos' para ajudar no orçamento em casa. A campanha começou em 2020 quando o atleta cogitou a vender a prata de Londres 2012 e fez entregas de mini pizzas na cidade onde mora no Espírito Santo.
No programa The Noite do SBT, o apresentador Danilo Gentili pediu aos telespectadores para ajudar Esquiva Falcão a encontrar apoiadores de verdade. Os fãs se mobilizaram e ajudaram a 'bater na porta' das empresas. A primeira a apoiar foi a Havan do setor varejista. Depois veio a marca de apostas esportivas KTO, a Adidas para fornecer material esportivo e agora a Moss, do segmento ambiental.
- Estou muito feliz em anunciar quatro grandes marcas que estão a me apoiar agora, acreditando no boxe e principalmente na minha capacidade de ser campeão mundial. Estou treinando muito pra isso e esse ano ainda lutarei pelo cinturão - disse Esquiva Falcão.
O próximo desafio do boxeador brasileiro será em agosto e ele irá enfrentar o alemão Patrick Wojcicki. A luta deve ser realizada na Alemanha e o vencedor irá disputar o título da Federação Internacional de Boxe, que pertence ao cazaque Gennady Gennadyevich Golovkin, também conhecido como Triplo G.
Flamenguista de coração, Esquiva comemorou ser o atleta da Moss, empresa que também patrocina o atual bicampeão brasileiro de futebol. É uma das maiores plataformas ambientais do mundo que usa a tecnologia para preservar o meio ambiente. Usando a estratégia de tokenização, o ativo é direcionado para projetos de preservação do planeta. Tendo como base a compensação do uso de carbono, que toda pessoa emite durante o dia.

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