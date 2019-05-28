Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vôlei de Praia

Após bronze na China, André Stein e George avançam de fase em Ostrava

A dupla superou Guto e Saymon, pela disputa do country quota na etapa da República Tcheca

Publicado em 

28 mai 2019 às 19:40

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 19:40

A dupla André e George (ES/PB) superou nesta terça-feira (28) Guto e Saymon (RJ/MS) pela disputa do country quota na etapa de Ostrava (República Tcheca) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. Com isso, o time formado recentemente ficou com a última vaga do Brasil para o classificatório, que ocorre nesta quarta.
André Stein e George vencem o country quota e participação brasileira em Ostrava é definida Crédito: Vlastimil Vacek/FIVB
André e George venceram o duelo contra os compatriotas, de viradas, por 2 sets a 1 (15/21, 21/17 e 15/10). O country quota é disputado quando o número de duplas inscritas por um país é maior que o número máximo permitido para cada nação no torneio. André e George chegaram na etapa da República Tcheca depois de conquistarem o bronze em Jinjang, na China, no último domingo.
“Tinha um tempo que eu não participava do country quota. Foi um jogo muito nervoso, bem difícil. Acabamos de vir de um pódio na China e tivemos só um dia para descansar antes de jogar novamente. O George fez uma grande partida, me ajudou muito. Foi um duelo em que o fator psicológico teve muita influência, e nós conseguimos nos manter unidos nos momentos mais complicados. Saímos com a vitória, mas amanhã precisamos de mais dois resultados positivos para entrarmos na chave principal. Temos que pensar em cada jogo por vez”, contou André.
O capixaba e o paraibano serão os únicos brasileiros no classificatório masculino, já que Pedro Solberg/Vítor Felipe (RJ/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e Alison/Álvaro Filho (ES/PB) estão garantidos na chave principal. No torneio feminino serão duas representantes do Brasil na fase de classificação: Taiana/Talita (CE/AL) e Bárbara Seixas/Fernanda Berti (RJ). Já na fase de grupos estão Ágatha/Duda (PR/SE), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e Maria Elisa/Carol Solberg (RJ). Os duelos da chave classificatória ainda serão sorteados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados