Após bronze na China, André Stein e George avançam de fase em Ostrava

A dupla André e George (ES/PB) superou nesta terça-feira (28) Guto e Saymon (RJ/MS) pela disputa do country quota na etapa de Ostrava (República Tcheca) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. Com isso, o time formado recentemente ficou com a última vaga do Brasil para o classificatório, que ocorre nesta quarta.
André e George venceram o duelo contra os compatriotas, de viradas, por 2 sets a 1 (15/21, 21/17 e 15/10). O country quota é disputado quando o número de duplas inscritas por um país é maior que o número máximo permitido para cada nação no torneio. André e George chegaram na etapa da República Tcheca depois de conquistarem o bronze em Jinjang, na China, no último domingo.
“Tinha um tempo que eu não participava do country quota. Foi um jogo muito nervoso, bem difícil. Acabamos de vir de um pódio na China e tivemos só um dia para descansar antes de jogar novamente. O George fez uma grande partida, me ajudou muito. Foi um duelo em que o fator psicológico teve muita influência, e nós conseguimos nos manter unidos nos momentos mais complicados. Saímos com a vitória, mas amanhã precisamos de mais dois resultados positivos para entrarmos na chave principal. Temos que pensar em cada jogo por vez”, contou André.
O capixaba e o paraibano serão os únicos brasileiros no classificatório masculino, já que Pedro Solberg/Vítor Felipe (RJ/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e Alison/Álvaro Filho (ES/PB) estão garantidos na chave principal. No torneio feminino serão duas representantes do Brasil na fase de classificação: Taiana/Talita (CE/AL) e Bárbara Seixas/Fernanda Berti (RJ). Já na fase de grupos estão Ágatha/Duda (PR/SE), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e Maria Elisa/Carol Solberg (RJ). Os duelos da chave classificatória ainda serão sorteados.