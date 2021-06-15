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Após brilhar no Pan do Rio, Bárbara Domingos foca nos Jogos de Paris

Brasileira foi destaque na competição na capital fluminense
e atingiu a maior nota de individual com 24.000 nas maças...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 17:35

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:35

Crédito: Ricardo Bufolin/CBG
Segunda colocada no individual geral do Pan-Americano de ginástica rítmica, no último final de semana, no Rio de Janeiro, a brasileira Bárbara Domingos ganhou uma motivação para o ciclo olímpico de Paris-2024. Ela, que não estará nos Jogos de Tóquio, conseguiu classificação para todas as finais por aparelhos e alcançou a maior nota de toda a competição nas maças, com 24.000 pontos, e levou o ouro.
Além disso, Barbara ficou na primeira posição na finais da bola, com 23.300, e conquistou a prata no arco, com 21.150. As brasileiras ficaram com a medalha de ouro no individual por equipe, que reconhece os países que foram destaque na categoria.
Medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima na prova individual de fitas, cinco vezes campeã brasileira e seis vezes campeã sul-americana e agora com mais cinco medalhas no currículo, Barbara tem como principal objetivo a conquista da tão sonhada vaga em uma Olimpíada.
- Os Jogos Olímpicos são um sonho para todo atleta e durante esse campeonato nós tivemos a comprovação de que estamos no caminho certo para chegar lá. A preparação para uma Olimpíada começa muito antes do evento e, já neste ano, venho aprimorando minha parte técnica, desenvolvendo as coreografias e cuidando da saúde como um todo - disse a ginasta.
- Representar o Brasil é nosso maior orgulho e meu objetivo é ultrapassar cada vez mais fronteiras com a nossa identidade, levando comigo o samba, o carisma e o sorriso brasileiro - celebrou Bárbara.
A atleta iniciou em fevereiro deste ano um tratamento ortodôntico focado no alinhamento dos dentes e melhora da função. Para a dentista responsável pelo processo e especialista em alinhadores ClearCorrect, Isabela Shimizu, as vantagens vão além da estética.
- O tratamento com alinhadores transparentes permite que elas mantenham o cuidado mesmo em viagens ou períodos fora da cidade, por exemplo - explica a dentista.

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