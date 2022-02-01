Após adiamento devido a chuvas, Brumadinho sedia Mundial de futevôlei

A 16ª edição do Mundial de Futevôlei acontece neste final de semana, entre sexta-feira e domingo, após sofrer adiamento devido às fortes chuvas na região de Brumadinho, em Minas Gerais. As disputas acontecem na Arena G10.

O torneio terá participação de 12 países e 18 duplas. São eles Brasil, que por ser o país sede contará com quatro equipes, Paraguai, Estados Unidos, Colômbia, Portugal, Israel, Angola, Argentina, Inglaterra, Itália e Uruguai.

O evento será aberto ao público, com todas as medidas e precauções impostas por conta da Covid-19. O torcedor que comparecer deverá levar 1kg de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados as famílias em situações de vulnerabilidade social e afetadas pelas fortes chuvas na cidade, sob a organização da Arena G10.

- A decisão do adiamento do espetáculo aconteceu de forma conjunta com todos os outros representantes do evento. Minas Gerais, como um todo, sofreu muito com as fortes chuvas e o desabamento de terras. A principal ponte de entrada de Brumadinho estava coberta de água e não havia como a gente se locomover, muito menos quem queria participar do evento, como os torcedores - afirmou Sr. Juninho, coordenador local do Mundial e proprietário da Arena da G10.

No dia 4, o evento terá todos os participantes da categoria futevôlei sub-23. As equipes que conquistarem a primeira e segunda colocação irão representar o Brasil no grande Mundial, que ocorre nos dias 5 e 6 de fevereiro.

- A expectativa é a maior possível, pois estamos fazendo tudo com muito amor ao futevôlei e à cidade de Brumadinho, e temos como objetivo atingir toda sociedade, não só a esportiva, como todas as outras. Vamos interagir com o público presente e buscar o fomento em todos os dias do evento. Envolvendo atletas, público, organização, parceiros e patrocinadores em tudo com objetivo de entretenimento e ações voluntárias para um resultado positivo diante do esporte, buscando interagir com todos, crianças, jovens e adultos de todas as idades - finalizou o Sr. Juninho.

O Mundial de futevôlei acontece, no mínimo, duas vezes por ano no Brasil, por meio de etapas oficiais da Confederação Brasileira de Futevôlei e da Federação Internacional de Futevôlei. O evento já aconteceu em vários países, como Paraguai, Itália, França, Argentina e Grécia.