Após 16 anos, Varejão está de volta ao Brasil e vai jogar no Flamengo

Anderson Varejão está de volta ao Brasil. E vai jogar no Flamengo. Dezesseis anos após deixar o Franca, rumar para Barcelona e logo depois fazer uma longa carreira de sucesso na NBA, o pivô capixaba se acertou com o Rubro-Negro e nos próximos dias será anunciado oficialmente como reforço para a disputa do Novo Basquete Brasil. Sem equipe desde que deixou o Golden State Warriors na temporada 2016/17, Varejão também flertou com o Franca, mas se decidiu pelo time carioca. O prazo para inscrição de jogadores no NBB se encerra no dia 18 de janeiro, quinta-feira, e o clube corre para agilizar a documentação e a assinatura do contrato. Flamengo e atleta não confirmam o acerto.

O último clube de Anderson Varejão foi o Golden State Warriors Crédito: Reprodução/internet

Ainda em novembro, o Flamengo apresentou proposta por Anderson Varejão. Convocado para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias Fiba para a Copa do Mundo de 2019, na China, o jogador informou aos cariocas que aguardaria, já que ainda esperava uma proposta da NBA, pois sentia que poderia atuar na liga americana novamente. Com duas boas atuações diante de Chile e Venezuela, o pivô esperou até o último instante da janela do Novo Basquete Brasil.

Varejão vai chegar ao Flamengo com o time na liderança do Novo Basquete Brasil. O Rubro-Negro tem 12 jogos e dez vitórias e na última rodada bateu o Basquete Cearense fora de casa. Na próxima rodada, o time encara o Vitória, nesta terça-feira, 16, às 19h30, no Poliesportivo de Cajazeiras. Na sexta-feira, dia 18, às 20h, o Flamengo terá o Botafogo pela frente em clássico na Arena Carioca 1.

Nos últimos meses, o jogador recebeu o anel de campeão da NBA pela campanha com o Golden State Warriors. Apesar de ter sido dispensado na metade da última temporada, o pivô vai ganhou a honraria graças a uma decisão unânime dos jogadores e da comissão técnica da equipe.

Anderson Varejão começou a carreira profissional no Franca, onde atuou de 1998 a 2002. Depois, seguiu para a Europa, onde jogou de 2002 a 2004 no Barcelona. Em seguida, fechou com o Cleveland Cavaliers e ficou por lá até 2016. Sua última passagem na NBA foi pelo Golden State Warriors. Fez a temporada 2016/2017 na franquia de Oakland.

Parceria dentro e fora de quadra

Depois de o ala-armador Leandrinho fechar contrato com o Franca, outro jogador que fez carreira na NBA está de volta ao Brasil. Companheiro de Leandro Barbosa em várias ocasiões pela seleção brasileira, o pivô Anderson Varejão retornou ao país e vai defender o Flamengo no Novo Basquete Brasil. O anúncio oficial do Rubro-Negro é esperado para os próximos dias. Leandrinho, contudo, já falou sobre o assunto. E desejou muita sorte ao agora adversário, que ele terá a chance de enfrentar no dia 15 de fevereiro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, às 20h (de Brasília), pelo segundo turno do NBB.

- Poxa, é muito bacana. A gente vê que o basquete brasileiro está fortalecido, está cada vez mais forte, vem melhorando com a liga do NBB. Espero que o Varejão tenha muita felicidade pelo Flamengo, que dê tudo muito certo para ele. Que ele seja muito feliz no Flamengo. Ele vai gostar - desejou o atleta de 35 anos e 1,91m.

O atleta que deixou o Golden State Warriors na temporada 2016/2017 até flertou com o Franca, onde faria dupla com Leandro Barbosa, mas acabou optando pelo time carioca. Leandrinho revelou que teve uma conversa com Anderson Varejão antes de ele fechar pelo Rubro-Negro: