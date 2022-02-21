Aos 40 anos, goleiro Tiago retorna ao Jaraguá Futsal

Após 12 anos, o goleiro bicampeão mundial com a Seleção Brasileira, Tiago, retornou ao Jaraguá Futsal (SC) para disputa da temporada 2022. Aos 40 anos, o defensor conhecido por utilizar a camisa 2 vive a expectativa de fazer sua reestreia no clube que atuou entre 2006 e 2010, onde assinou vínculo até dezembro de 2023.

- Estou muito ansioso para reestrear pelo Jaraguá. Creio que hoje, volto muito mais maduro. Durante esses anos, pude evoluir, principalmente na questão experiência, entendimento do jogo e mentalidade. Agradeço a todos pela confiança no meu trabalho e o respaldo para que eu possa desempenhar o meu papel da melhor maneira possível. Quero viver intensamente esse momento e trabalharei para que seja incrível para mim e para a equipe - conta Tiago.Mesmo que o “momento da aposentadoria” ainda não esteja decidido pelo goleiro, já há um planejamento para os próximos passos na carreira dentro no esporte. Junto de sua carreira como atleta profissional, Tiago é formado em curso superior de tecnólogo em marketing e fez também curso de gestão de futebol. Além disso, o goleiro já possui uma escolinha específica para goleiros, o CT Goleiro Tiago, com unidades no estado de São Paulo.

- Costumo dizer que os atletas se aposentam do esporte, mas não deixam de viver dele. É algo que fica marcado na história do atleta e muitos deles vivem do esporte pós-carreira. Comigo não será diferente. Já venho investindo no extra-quadra antes mesmo de me aposentar, para que quando chegue minha hora de parar, eu já esteja por dentro do mundo dos bastidores - disse o goleiro.

O atleta fará o seu jogo de reestreia pelo Jaraguá no dia 17, em São Lourenço, e na Arena Jaraguá no dia 23 de março, em decisão válida pelo título da Recopa Catarinense, contra o São Lourenço (SC). Sua primeira passagem pelo clube, que na época tinha em seu elenco o craque Falcão e era comandado pelo técnico Fernando Ferretti, durou cinco temporadas. Ao todo, foram mais de 14 títulos - dentre eles, quatro Libertadores da América, três Ligas Nacionais e dois Campeonatos Catarinenses.

- Durante minha carreira, conquistei muitos títulos, porém, o que irei levar por toda minha vida é o respeito e o legado que deixei em cada lugar onde passei. É muito gratificante ver o reconhecimento das pessoas por onde eu passo. Sinto que fiz tudo da melhor forma e que me entreguei ao máximo como pessoa e como profissional - afirmou Tiago.

O goleiro que coleciona títulos no futsal, foi revelado pelo Palmeiras, em 1998. Além do defender o Jaraguá, passou por GM/Chevrolet (SP), Ulbra (RS), John Deere/Horizontina (RS), Gazprom-Ugra, da Rússia, São José (SP), Joinville (SC), Magnus (SP), Corinthians, Pato Futsal (PR), Atlântico (RS) e Seleção Brasileira. Ao longo de sua carreira, foram mais de 24 títulos - dentre eles, cinco Ligas Nacionais, três Mundiais de Clubes e duas Copas do Mundo da FIFA, em 2008 e 2012. Na conquista de 2008, inclusive, o atleta levou o prêmio de melhor goleiro da competição, conhecido como Luva de Ouro, e Terceiro Melhor Jogador da competição. Além disso, um ano antes, foi eleito o melhor do mundo na posição, pelo site Futsal Planet.