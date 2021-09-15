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Ao L!, goleiro da Seleção de futsal projeta duelo contra tchecos na Copa do Mundo: 'Jogo muito difícil'

Seleção Brasileira terá desafio pela segunda rodada da fase de grupos nesta quinta; Brasil goleou o Vietnã na estreia e terá o rival mais difícil da chave pela frente...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 19:01
Crédito: Divulgação / CBF
A Seleção Brasileira enfrentará a República Tcheca nesta quinta-feira (16), às 14h (horário de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Futsal, disputado na Lituânia. O goleiro Guitta, titular do Brasil, falou ao LANCE! sobre suas expectativas para a partida e analisou brevemente a goleada de 9 a 1 da Seleção sobre o Vietnã, na partida de estreia.- No primeiro jogo ganhamos por um placar elástico, foi um jogo "mais fácil". Agora contra a República Tcheca esperamos um jogo mais difícil do que a estreia. Todos estão muito concentrados.Guitta também comparou a próxima partida do Brasil com os amistosos pré-Mundial, contra Polônia e Sérvia. Para o experiente goleiro de 34 anos, os jogos serão bem diferentes.- É uma Copa do Mundo, envolve muitas outras coisas. Por mais que (as seleções) sejam parecidas, temos que esperar, em quadra, coisas muito diferentes. O que vier, a gente tem que encarar de frente e mostrar o nosso futebol brasileiro.Guitta já foi campeão Mundial com o Brasil em 2012, quando a Seleção venceu a Espanha na final por 3 a 2 na prorrogação. Ele também estava no grupo da Copa do Mundo de 2016, porém, na ocasião, o Brasil caiu nas oitavas de final para o Irã nos pênaltis, configurando-se a pior campanha brasileira da história.No Mundial de 2020, disputado neste ano por conta da pandemia, o Brasil está na primeira posição do grupo D com três pontos, após estrear com uma goleada sobre o Vietnã. A República Tcheca está empatada em pontos, porém tem menos saldo de gols. Panamá e Vietnã ocupam a terceira e quarta posição, respectivamente.*Sob supervisão de Miro Neto

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