Antes dos Jogos Escolares Brasileiros, Parque Olímpico do Rio recebe competições de jiu-jitsu e handebol

Crédito: As competições serão uma prévia dos Jogos Escolares Brasileiros, que acontecerão entre outubro e novembro-(Divulgação

O Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, receberá neste sábado, 9 de outubro, uma intensa programação esportiva. O local, que teve a maior parte dos eventos olímpicos da Rio 2016, será movimentado por três competições de jiu-jitsu e uma de handebol. As competições serão realizadas nas Arenas Cariocas 1 e 2 e no Velódromo. O Campeonato Rei do Rio de Jiu-Jitsu, terá cerca de 600 atletas, separados por idade, faixa e peso, no masculino e feminino. Em função da pandemia do Covid-19, o evento não terá presença de público.

Além do sábado, o domingo, 10, no Velódromo, haverá dois torneios: o Brasileiro Master de Jiu-Jitsu Desportivo e Taça Rio 2021. O primeiro é promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Desportivo (CBJJD) e o segundo, pela Federação de Jiu-jitsu Desportivo do Rio de Janeiro (FJJD-RIO).

A Taça Rio e o Brasileiro Master fazem parte da última etapa do ranking do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-jitsu. Os campeões da temporada 2020/2021, que serão definidos neste final de semana, receberão como premiação passagens para participar de eventos internacionais nos Estados Unidos e na Europa.

Ao todo serão 119 equipes participando, de todo o estado do Rio de Janeiro (região serrana, Sul Fluminense, Região dos Lagos, Costa Verde, etc..), além de estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Pará, entre outros. Disputas no Handebol​Encerradas as disputas do jiu-jitsu, a Arena Carioca 2 abre as portas a partir de segunda-feira,11 e outubro, até a próxima sexta-feira, 15, para o Campeonato Brasileiro Juvenil de Handebol. São esperados 320 atletas com equipes do Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Alagoas, Pará, Goiás, Pernambuco, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

JEB’s​Encerrado o Brasileiro Juvenil de Handebol, as quatro arenas ,Arenas Cariocas 1 e 2, Velódromo e Centro Olímpico de Tênis, entram no processo de mobilização para a realização dos Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s 2021, que serão disputados de 29 de outubro a 5 de novembro.

A competição escolar, organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, reunirá estudantes de 12 a 14 anos, de todas aos estados.

Os JEB’ terão competições oficiais em 17 modalidades: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, vôlei de praia, natação, tênis de mesa, xadrez, caratê, wrestling, ginástica artística, ginástica rítmica, badminton, ciclismo e taekwondo.

Além disso, o evento contará com disputas de skate, escalada, dança, curling e polo aquático como modalidades demonstrativas. Dezesseis dos esportes terão como palco o Parque Olímpico. O atletismo será disputado no CEFAN, instalação militar da Marinha, reformada para os Jogos Rio 2016.