Andreas Mattheis pede esforço por reconstrução de Petrópolis após tragédia: 'Hora de arregaçar mangas'

O temporal que atingiu Petrópolis na última terça-feira afetou a vida de vários membros das equipes do ex-piloto Andrea Mattheis na Stock Car. A estrutura do empresário foi preservada, mas muitos funcionários residem em áreas atingidas pelas chuvas. Os galpões da Ipiranga Racing e da A. Mattheis Vogel, e o galpão da Lubrax/R. Mattheis ficam localizados no mesmo terreno, na Estrada União Indústria, em Itaipava, distrito de Petrópolis.

Famílias de locais como o Morro da Oficina, Quitandinha, Caxambu e Floresta, sofreram com deslizamentos provocados pelo temporal. O temporal deixou 78 mortos, e os bombeiros ainda não sabem quantos são os desaparecidos. Até o momento, 21 pessoas foram resgatadas, e mais de 180 moradores de áreas de risco estão sendo acolhidos, de acordo com o governador Cláudio Castro.