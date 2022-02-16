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Andreas Mattheis pede esforço por reconstrução de Petrópolis após tragédia: 'Hora de arregaçar mangas'

Ex-piloto e chefe de equipe tranquiliza fãs sobre a estrutura da A. Mattheis (Ipiranga) e A. Mattheis Vogel, mas confirma que o cenário é um dos mais graves da história da cidade...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 19:47

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 19:47
O temporal que atingiu Petrópolis na última terça-feira afetou a vida de vários membros das equipes do ex-piloto Andrea Mattheis na Stock Car. A estrutura do empresário foi preservada, mas muitos funcionários residem em áreas atingidas pelas chuvas. Os galpões da Ipiranga Racing e da A. Mattheis Vogel, e o galpão da Lubrax/R. Mattheis ficam localizados no mesmo terreno, na Estrada União Indústria, em Itaipava, distrito de Petrópolis.
Famílias de locais como o Morro da Oficina, Quitandinha, Caxambu e Floresta, sofreram com deslizamentos provocados pelo temporal. O temporal deixou 78 mortos, e os bombeiros ainda não sabem quantos são os desaparecidos. Até o momento, 21 pessoas foram resgatadas, e mais de 180 moradores de áreas de risco estão sendo acolhidos, de acordo com o governador Cláudio Castro.

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