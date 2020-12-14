Andrea Muniz vence GP Internacional de hipismo

Crédito: Andrea Muniz com Quivala: campeão GP World Cup e final ranking senior top (João Markun

O GP válido pela final do ranking senior top 2020 e liga sul-americana para a final da Copa do Mundo 2021 de hipismo, no último domingo, encerrou o Internacional CSI-W Dezembro, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Saltando em casa, a amazona baiana Andrea Guzzo Muniz Ferreira montando Quivala garantiu a vitória no GP, a 1.40/1.60m, idealizado pela course-designer internacional Marina Azevedo.

O GP, 1.40/1.60m, disputado em duas voltas estava extremamente difícil e Andrea com Quivala largou na frente com apenas uma falta na 1ª passagem, em que a 2ª melhor marca foi de três conjuntos com 12 pontos, equivalentes a três derrubes. Dos 14 conjuntos, 10 voltaram para a 2ª volta. Última em pista, Andrea e Quivala, um sela francês de 16 anos, levantaram a torcida com percurso sem faltas, 65s07, resultado que lhe garantiu esse importante título. Curiosamente, essa foi a primeira vitória de uma amazona em um GP do nível senior top (rendimento máximo) desde abril de 2019 em solo brasileiro, quando Karina Johannpeter venceu o GP Internacional SHP Open, nesse que é o único esporte olímpico em homens e mulheres competem em condições de igualdade.

Sagrou-se vice-campeão do GP Marcello Ciavaglia montando GR Garuda, que também zerou a 2ª volta e fechou com os 12 pontos trazidos da 1ª passagem, em 61s47. Com esse resultado, Marcellinho fechou a temporada como vice-campeão do ranking brasileiro senior top, repetindo o mesmo resultado de 2019 quando também foi vice-campeão brasileiro e do ranking da categoria.

Já a 3ª colocação foi do pentacampeão brasileiro senior top 2020/2019/2018/2016/2015 e cavaleiro olímpico José Roberto Reynoso Fernandez Filho montando Cornet Dor JMen, de apenas 8 anos, sem faltas na 2ª volta, em 65s47, fechando com os 13 pontos perdidos da primeira passagem. Resultado que rendeu ao cavaleiro de 40 anos nada menos que o heptacampeonato do ranking brasileiro anual senior top 2007/2008/2015/2016/2018/2018/2020.

- Estou super feliz, há muito tempo que não tinha um cavalo para esse nível de prova com essa qualidade - destacou a campeã Andrea, 45, que começou a montar Quivala há pouco mais de um mês e comentou sua estratégia.

- Na 2ª volta, busquei ir com a maior tranquilidade que eu pudesse e manter o zero. Eu sei que é um cavalo poderoso e tentei que o nervosismo e a ansiedade do momento não tomassem conta para saltar com a mesma tranquilidade do primeiro percurso - acrescentou a campeã que disputou sua primeiro GP do ranking senior top nessa temporada 2020.

- Saltar um GP desse nível é como andar de bicicleta, a gente não esquece (rs..). Com um cavalo dessa qualidade, coração e poder fica mais fácil fazer o nosso serviço. Vencer dentro de casa é uma maravilha, todos os meus amigos estão aqui. Apesar da pandemia, a diretoria do CHSA fez um grande trabalho esse ano encerrando com um concurso espetacular.

A disputa distribuiu 120 mil reais, incluindo um carro Renault Kwid 0 km que coube a campeã Andrea que ainda foi premiada com um relógio feminino Bulova. O campeão do ranking brasileiro José Reynoso também receberá um 0 km oferecido pela Confederação Brasileira de Hipismo.GP World Cup Qualifier e Final Ranking Brasileiro Senior Top