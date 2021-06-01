Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

André Avallone é o novo supervisor técnico do polo aquático do Sesi-SP

Como treinador, Avallone comandou a equipe paulista e a Seleção Brasileira
Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:26

LanceNet

Crédito: Divulgação
André Avallone foi anunciado como novo supervisor técnico de polo aquático do Sesi-SP, equipe que comandou na beira da piscina desde 2012. A partir deste ano, o ex-treinador da Seleção Brasileira vai comandar todas as ações da modalidade tanto no masculino quanto no feminino, além das categorias de base.
A missão de comandar uma das equipes mais tradicionais do polo aquático fica por conta de Thiago Batista, que já fazia parte da comissão técnica do Sesi-SP.
- Muito feliz com esse desafio de aumentar a força do Sesi-SP nas categorias de base e buscar novos talentos! Vou continuar me aperfeiçoando no polo aquático no País e fora. Não é um adeus da piscina, mas um momento para deixar um legado para o polo aquático brasileiro - disse André.
Nascido em Jundiaí (SP), Avallone fez história ao conquistar diversos títulos no time da capital paulista, incluindo a Superliga Nacional de 2014, Liga PAB em 2016 e 2017, o Open de 2019 e cinco campeonatos estaduais. Com a Seleção Brasileira, foi campeão da Copa UANA e garantiu a vaga para o Mundial da Coreia de 2019.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados