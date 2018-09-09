Anchieta e São Pedro faturam o Estadual de Futebol de Areia

A seleção de Anchieta derrotou Vila Velha por 8 a 4, na manhã deste domingo (09) no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória, e conquistou o tetracampeonato estadual de futebol de areia.

Anchieta comemora o título do Estadual de Futebol de Areia Crédito: Pauta Livre/Divulgação

De quebra, Anchieta ainda faturou mais dois prêmios: Juninho Bebê foi eleito o Melhor Jogador do Estadual e Gean Pietro foi escolhido o Melhor Goleiro da competição. Vice-campeã, Vila Velha teve o artilheiro da competição: Boquinha, com sete gols.

A final entre Anchieta e Vila Velha começou equilibrada, com os dois times exercendo forte marcação em quadra. Vila Velha abriu o marcador com Maguinho, mas Diego empatou. Final da primeira etapa: 1 a 1.

Na segunda etapa, Brendo fez 2 a 1 para Anchieta, Maguinho empatou em 2 a 2, Marcos fez 3 a 2 para Anchieta, mas Vila Velha novamente empatou com Maguinho.

No terceiro período a dupla Bruno Xavier e Juninho Bebê desequilibrou para Anchieta, com ambos marcando dois gols. Raphael fez o oitavo gol e Ramon descontou para Vila Velha. Final 8 a 4 para Anchieta, tetracampeã estadual.

Anchieta tem apoio da municipalidade e isso reflete em quadra. Além disso, trabalhamos forte todos os anos em busca do melhor. E a nossa torcida é fantástica, disse Bruno Xavier.

Foi um jogo difícil. Vila Velha nos exigiu ao máximo. O resultado coroou o esforço do grupo, destacou Juninho Bebê.

FEMININO

A primeira edição do Campeonato Estadual Feminino, que teve a decisão disputada na preliminar, foi vencida por São Pedro que derrotou seleção de Anchieta por 3 a 2.

São Pedro vibra com o título do Estadual Crédito: Pauta Livre/Divulgação

Fomos guerreiras em quadra, ganhamos confiança ao longo do campeonato e na final nos superamos, disse Maiara, de São Pedro.