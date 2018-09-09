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Beach Soccer

Anchieta e São Pedro faturam o Estadual de Futebol de Areia

No Masculino, Anchieta venceu Vila Velha na final por 8 a 4; No Feminino, São Pedro derrotou Anchieta por 3 a 2
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 20:05

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 20:05

A seleção de Anchieta derrotou Vila Velha por 8 a 4, na manhã deste domingo (09) no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória, e conquistou o tetracampeonato estadual de futebol de areia. 
Anchieta comemora o título do Estadual de Futebol de Areia Crédito: Pauta Livre/Divulgação
De quebra, Anchieta ainda faturou mais dois prêmios: Juninho Bebê foi eleito o Melhor Jogador do Estadual e Gean Pietro foi escolhido o Melhor Goleiro da competição. Vice-campeã, Vila Velha teve o artilheiro da competição: Boquinha, com sete gols.
A final entre Anchieta e Vila Velha começou equilibrada, com os dois times exercendo forte marcação em quadra. Vila Velha abriu o marcador com Maguinho, mas Diego empatou. Final da primeira etapa: 1 a 1.
Na segunda etapa, Brendo fez 2 a 1 para Anchieta, Maguinho empatou em 2 a 2, Marcos fez 3 a 2 para Anchieta, mas Vila Velha novamente empatou com Maguinho.
No terceiro período a dupla Bruno Xavier e Juninho Bebê desequilibrou para Anchieta, com ambos marcando dois gols. Raphael fez o oitavo gol e Ramon descontou para Vila Velha. Final 8 a 4 para Anchieta, tetracampeã estadual.
Anchieta tem apoio da municipalidade e isso reflete em quadra. Além disso, trabalhamos forte todos os anos em busca do melhor. E a nossa torcida é fantástica, disse Bruno Xavier.
Foi um jogo difícil. Vila Velha nos exigiu ao máximo. O resultado coroou o esforço do grupo, destacou Juninho Bebê. 
FEMININO
A primeira edição do Campeonato Estadual Feminino, que teve a decisão disputada na preliminar, foi vencida por São Pedro que derrotou seleção de Anchieta por 3 a 2. 
São Pedro vibra com o título do Estadual Crédito: Pauta Livre/Divulgação
Fomos guerreiras em quadra, ganhamos confiança ao longo do campeonato e na final nos superamos, disse Maiara, de São Pedro.
A Melhor Jogadora do Estadual feminino foi Silvana, de São Pedro. Foram escolhidas duas atletas como Melhores Goleiras: Erika, de São Pedro, e Adelayne, de Vila Nova/Vila Velha.

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