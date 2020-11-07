Ana Marcela e Allan do Carmo participam de Rei e Rainha do Mar

Crédito: Ana Marcela e Allan do Carmo: atletas farão travessia em Búzios com novos protocolos de segurança (Divulgação

O maior festival de águas abertas do Brasil acontece neste fim de semana, em Búzios, nos dias 7 e 8 de novembro. O Circuito Rei e Rainha do Mar receberá atletas de todos os níveis, em diferentes modalidades. Entre os profissionais que farão a travessia Super Challenge 10k estão os consagrados Ana Marcela, Allan do Carmo e Vitoria Farabulini.

Ana Marcela é considerada atualmente como uma das maiores nadadoras da história da modalidade, tendo vencido por seis vezes o prêmio de maior nadadora de águas abertas do mundo.

- Depois de tantos meses de quarentena, poder voltar a nadar no Brasil é especial, ainda mais em Búzios! Seguindo os protocolos vigentes, vamos aproveitar para usar essa prova como laboratório, sentir os elementos externos, água salgada, temperatura ambiente, em alguns momentos podemos imprimir um ritmo mais intenso, enfim, testar, testar - afirmou.Evento acontecerá em Búzios dias 7 e 8 de novembro (Divulgação)Como dito pela atleta, haverá novas normas de protocolo de segurança, com medição de temperatura de todos antes da entrada na arena; distribuição de máscaras descartáveis, que serão obrigatórias; novo layout da arena, sem áreas de convivência; e outras medidas, como distribuição de álcool em gel e proibição de aglomerações.

Além de Ana Marcela, também farão a Travessia Super Challenge 10k, no dia 7 de novembro, o maratonista aquático Allan do Carmo e a bicampeã brasileira Vitoria Farabulini, de apenas 17 anos. Ele já foi medalhista de bronze nos 10km do Pan-Americano do Rio, em 2007, bronze em Barcelona (2013) e prata em Kazan (2015) nos 5km por equipe.

No dia seguinte, a novidade será o Beach & Trail Run de 8 quilômetros, com parte do percurso pela areia e trecho por trilha, terreno inédito no circuito, que acontece junto com as provas tradicionais do evento, que ainda contará com biathlon (que combina as duas modalidades), PCD e kids. O circuito deste ano terá transmissão ao vivo pela internet.Serviço:RRM BÚZIOS: 7 E 8 DE NOVEMBRO 20207 DE NOVEMBROHORÁRIO DE LARGADA: a partir das 7 horasLOCAL: Praia do Canto – Praia Rasa, junto à Marina do Hotel Aretê

TRAVESSIA SUPER CHALLENGE 10K 8 DE NOVEMBROHORÁRIO DAS LARGADAS: a partir das 7 horasLOCAL: Praia da Ferradura

CORRIDABeach Run 2 kmBeach Run 4 kmBeach & Trail Run 8 km NATAÇÃO + CORRIDABeach Biathlon (1 k de natação + 2 km de corrida na areia) NATAÇÃO NO MAROpen 500 mSprint 1 kClassic 2 kChallenge 4 k