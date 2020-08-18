Ana Marcela Cunha usará touca especial em homenagem a Senna

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No ano em que completaria 60 anos, o tricampeão mundial de F1 Ayrton Senna será mais uma vez homenageado pela atleta olímpica Ana Marcela Cunha. No próximo dia 6 de setembro, a brasileira irá nadar a 55ª edição da Travessia Capri-Napoli, com uma touca do Brasil, estilizada no capacete do ídolo brasileiro.

As únicas três toucas confeccionadas especialmente para esta prova retratam as cores do icônico capacete verde e amarelo e possuem licença do Instituto Ayrton Senna.

- Nasci em 1992 e infelizmente não vivi a época dele. Não tive o prazer que as pessoas contam de vê-lo na pista correndo. Mas é incrível como o espírito competitivo dele me ensinou a desafiar o que parece ser impossível. Ele deixou um grande legado, que é transformar meus sonhos de atleta em realidade - contou a tetracampeã mundial de maratonas aquáticas.