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Ana Marcela Cunha usará touca especial em homenagem a Senna

Capacete verde e amarelo do ídolo da F1 serviu de inspiração
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LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 11:04

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 11:04

Crédito: Divulgação
No ano em que completaria 60 anos, o tricampeão mundial de F1 Ayrton Senna será mais uma vez homenageado pela atleta olímpica Ana Marcela Cunha. No próximo dia 6 de setembro, a brasileira irá nadar a 55ª edição da Travessia Capri-Napoli, com uma touca do Brasil, estilizada no capacete do ídolo brasileiro.
As únicas três toucas confeccionadas especialmente para esta prova retratam as cores do icônico capacete verde e amarelo e possuem licença do Instituto Ayrton Senna.
- Nasci em 1992 e infelizmente não vivi a época dele. Não tive o prazer que as pessoas contam de vê-lo na pista correndo. Mas é incrível como o espírito competitivo dele me ensinou a desafiar o que parece ser impossível. Ele deixou um grande legado, que é transformar meus sonhos de atleta em realidade - contou a tetracampeã mundial de maratonas aquáticas.
Classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021, Ana Marcela vai encarar o desafio de cumprir o percurso total de 36km, entre a Ilha de Capri e a cidade de Nápoles, na Itália, em uma das provas mais tradicionais do calendário da modalidade. A atleta baiana participou da prova nas edições de 2010 e 2014 e venceu em ambas oportunidades. Mesmo sem nadar a travessia há seis anos ela ainda é a recordista da prova com o tempo de 6h24m47s.

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