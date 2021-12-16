  Ana Marcela Cunha é prata em Abu Dhabi e garante o pentacampeonato do Circuito Mundial
Ana Marcela Cunha é prata em Abu Dhabi e garante o pentacampeonato do Circuito Mundial

Campeã olímpica, mesmo disputando uma etapa a menos do Circuito Mundial, conquista o título empatada com a francesa Oceane Cassignol
...
LanceNet

16 dez 2021 às 12:47

Primeira nadadora brasileira a conquistar o ouro olímpico na maratona aquática, nos Jogos de Tóquio, a baiana Ana Marcela Cunha alcançou nesta quinta-feira o seu quinto título do Circuito Mundial. Ela obteve o feito após ser vice-campeã da etapa de Abu Dhabi.Considerada a maior nadadora de águas abertas da história, a brasileira nadou apenas três das quatro etapas realizadas nesta temporada. Ela venceu duas e, com a prata desta quinta-feira, terminou empatada no ranking com a francesa Oceane Cassignol com 2300 pontos.
Na prova desta quinta-feira, Ana Marcela completou os 10 km com o tempo de 1h58m19s30. A campeã da etapa foi a alemã Leonie Beck (1h58m19s00) e o bronze foi para a holandesa prata em Tóquio Sharon Van Rouwendaal. Viviane Jungblut terminou a prova na 26ª colocação.
- Apesar de não ter sido meu objetivo no ano, e eu não estar tão preparada, o resultado foi acima do esperado. Ainda que tenha sido dividida, está valendo - disse Ana Marcela, ao 'GE'..
Na prova masculina, Allan do Carmo terminou em 33º, Diogo Villarinho em 41º e Bruce Hanson em 50º.
Crédito: AnaMarcelaCunhalevouprataemAbuDhabiegarantiuopentacampeonatodoCircuitoMundial(Foto:Divulgação

