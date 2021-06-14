Ana Marcela Cunha conquista o ouro no Italiano de Águas Abertas

A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro nos 10 km no Campeonato Italiano Absoluto de Águas Abertas, realizado em Piombino, na Toscana. Este é o segundo ouro internacional da atleta em 2021.
Ana Marcela venceu a prova em uma chegada com distância sobre a alemã Lea Boy e da italiana Ginevera Taddeuci, que vieram na sequência. No resultado oficial, a brasileira terminou a prova em 2h05m04s.
Na Europa desde semana passada, Ana Marcela segue focada nos preparativos finais para as competições no Japão. Ainda essa semana, a maratonista aquática vai competir na Espanha. Depois, seguirá treinando na Europa até viajar para Tóquio, onde vai brigar por sua primeira medalha olímpica.
Cinco vezes campeã mundial e seis vezes eleita a melhor atleta do mundo de maratona aquática, Ana Marcela conquistou sua vaga para representar o Brasil no Japão em 2019. Ela foi a primeira mulher brasileira a se garantir para as competições do outro lado mundo tanto no mar como nas piscinas.
Na seletiva Olímpica Brasileira de Natação, em abril, a brasileira ficou em segundo lugar, com um tempo que deu a ela uma vaga direta também nas piscinas. A atleta, contudo, abdicou da vaga para manter o foco na maratona.