Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Ana Marcela Cunha conquista o ouro no Italiano de Águas Abertas

Brasileira fatura o primeiro lugar na prova olímpica dos 10 km. É a segunda medalha de ouro internacional no ano da atleta, que está na reta final para as competições no Japão
Publicado em 14 de Junho de 2021 às 19:47

Crédito: Divulgação / Nissan
A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro nos 10 km no Campeonato Italiano Absoluto de Águas Abertas, realizado em Piombino, na Toscana. Este é o segundo ouro internacional da atleta em 2021.
Ana Marcela venceu a prova em uma chegada com distância sobre a alemã Lea Boy e da italiana Ginevera Taddeuci, que vieram na sequência. No resultado oficial, a brasileira terminou a prova em 2h05m04s.
Na Europa desde semana passada, Ana Marcela segue focada nos preparativos finais para as competições no Japão. Ainda essa semana, a maratonista aquática vai competir na Espanha. Depois, seguirá treinando na Europa até viajar para Tóquio, onde vai brigar por sua primeira medalha olímpica.
Cinco vezes campeã mundial e seis vezes eleita a melhor atleta do mundo de maratona aquática, Ana Marcela conquistou sua vaga para representar o Brasil no Japão em 2019. Ela foi a primeira mulher brasileira a se garantir para as competições do outro lado mundo tanto no mar como nas piscinas.
Na seletiva Olímpica Brasileira de Natação, em abril, a brasileira ficou em segundo lugar, com um tempo que deu a ela uma vaga direta também nas piscinas. A atleta, contudo, abdicou da vaga para manter o foco na maratona.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados