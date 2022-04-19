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Amanda sofre lesão grave no joelho pelo Campeonato Turco de vôlei

Ponteira se machucou na disputa pelo quinto lugar da competição
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Publicado em 19 de Abril de 2022 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 17:34
A temporada de estreia internacional de Amanda terminou, nesta terça-feira, com uma séria lesão no joelho esquerdo. No segundo set da partida entre PTT e Galatasaray, na disputa pelo quinto lugar, a ponta brasileira sofreu uma forte torção no joelho depois de uma ataque pela entrada de rede. O momento da lesão está neste link, já avisando que são imagens fortes.
O choro de Amanda, vazando na transmissão com o ginásio em silêncio, é tocante. O semblante das companheiras de time era de extrema preocupação. Atendida em quadra, ela foi retirada com todo cuidado em uma maca para realizar exames mais detalhados.
No meio da tarde, o PTT confirmou a lesão em vários ligamentos e a previsão da realização de uma cirurgia nos próximos dias.
O PTT fez uma temporada histórica, garantindo vaga na Copa Challenge por terminar entre os seis primeiros lugares. Amanda fez uma postagem nas redes sociais, uma semana atrás, sobre o feito.
“Nosso primeiro objetivo! Pela primeira vez na história do clube, o PTT está classificado para jogar o próximo Europeu! Fechamos a série com uma segunda vitória! Numa série emocionante, duríssima. Muitos desafios, jogos intensos e com pouco tempo de descanso, mas mais uma vez, como um verdadeiro time, que não largou a mão de ninguém. Esse espírito que criamos ao longo de toda temporada. Irmandade”, escreveu Amanda.

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