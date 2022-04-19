Amanda sofre lesão grave no joelho pelo Campeonato Turco de vôlei

A temporada de estreia internacional de Amanda terminou, nesta terça-feira, com uma séria lesão no joelho esquerdo. No segundo set da partida entre PTT e Galatasaray, na disputa pelo quinto lugar, a ponta brasileira sofreu uma forte torção no joelho depois de uma ataque pela entrada de rede. O momento da lesão está neste link, já avisando que são imagens fortes.

O choro de Amanda, vazando na transmissão com o ginásio em silêncio, é tocante. O semblante das companheiras de time era de extrema preocupação. Atendida em quadra, ela foi retirada com todo cuidado em uma maca para realizar exames mais detalhados.

No meio da tarde, o PTT confirmou a lesão em vários ligamentos e a previsão da realização de uma cirurgia nos próximos dias.

O PTT fez uma temporada histórica, garantindo vaga na Copa Challenge por terminar entre os seis primeiros lugares. Amanda fez uma postagem nas redes sociais, uma semana atrás, sobre o feito.