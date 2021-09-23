Alunos da Escolinha de Triathlon se destacam no Triathlon Brasil 111

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Os triatletas mirins da Escolinha de Triathlon Formando Campeões, idealizada pelo atleta olímpico Juraci Moreira, puderam colocar em prática, no último domingo, o aprendizado das últimas semanas. No Triathlon Brasil 111, realizado em Caiobá, litoral paranaense, os alunos conquistaram seis pódios. A prova tinha como objetivo testar estratégias e dar mais confiança à garotada.

A Escolinha de Triathlon levou para a disputa alguns alunos mais novos do projeto e outros do grupo de pré-alto rendimento, focado na preparação de jovens que querem seguir como triatletas. Também contou com uma representante da Seleção Escolinha de Triathlon, Angelina Carvalho, destaque da equipe com o terceiro lugar geral no Sprint feminino.

- É importante que os alunos possam participar das provas que vêm sendo realizadas no Paraná. Dessa maneira eles podem experimentar, na prática, tudo o que fazem nos treinos - destacou a professora Jessica Rodrigues, do núcleo Oswaldo Cruz.

- A Angelina foi a primeira atleta do feminino a sair da água e finalizou a prova em terceiro geral. Os meninos Rodrigo, Nicolas e Cristiano também fizeram uma boa natação, saindo da água em terceiro, quarto e quinto geral, respectivamente. Todos fizeram uma boa prova, nos deixando com grandes expectativas para os nossos objetivos futuros.

Resultados

Sprint Feminino Geral3ª - Angelina Carvalho Silva

Sprint Feminino 13 a 19 anos2ª - Amanda Angel Guilmo

Sprint Masculino 13 a 24 anos1º Rodrigo Maria3º Cristiano Teodoro Ferreira Walkowicz4º Nicolas Carvalho Silva

Super Sprint Geral2º Lohan GunhaMetas da Agenda 2030 na Escolinha

A formação de crianças e adolescentes por meio do esporte é a principal missão da Escolinha de Triathlon Formando Campeões. Mais do que as técnicas do nada, pedala e corre, a equipe técnica segue diretrizes pedagógicas para orientar os triatletas mirins em questões como organização pessoal, disciplina e respeito aos pais e professores.