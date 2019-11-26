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Rumo a Tóquio

Alison mira terceira final olímpica no vôlei de praia

Capixaba faturou a medalha de prata em Londres, e o ouro  no Rio de Janeiro. Agora ao lado de Álvaro Filho, o Mamute quer mais uma conquista para o currículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 12:57

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 12:57

Álvaro Filho e o capixaba Alison Cerutti formam uma das duplas brasileiras classificadas aos Jogos de Tóquio-2020 Crédito: Divulgação/FIVB
Com a vaga para os Jogos de Tóquio confirmada, Alison Cerutti já pensa na caminhada em busca de sua terceira medalha olímpica. Ele foi prata em Londres-2012, ouro no Rio-2016 e agora vai tentar no Japão, ao lado de Álvaro Filho, seu terceiro pódio consecutivo. "A expectativa é a melhor possível. Estou prestes a completar 34 anos, já tenho duas finais olímpicas no currículo e chego como uma referência no meu esporte", disse, em entrevista ao Estado. 
Após ser campeão nos Jogos do Rio, Alison terminou a parceria vitoriosa com Bruno Schmidt e começou uma com André, que tinha sido campeão mundial. Mas a falta de resultados fez com que a dupla não durasse muito e ele acabou acertando com Álvaro na reta final da corrida olímpica. "Como ele não estava bem ranqueado, a dupla foi posicionada na 46ª colocação. Foi um ciclo totalmente atípico, mas conseguimos a vaga", afirmou. 

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A caminhada foi tensa e contra o tempo. Alison precisava pontuar com a nova dupla, mas tendo de passar por fases preliminares antes das grandes competições. Além do desgaste físico por ter de jogar mais, uma eliminação deixaria a dupla estacionada longe das primeiras posições do ranking. Mas aos poucos Alison e Álvaro foram crescendo e terminaram a classificação olímpica em terceiro lugar. 
Na frente, quem dominou a temporada foi a dupla Mol/Sorum, da Noruega. Na segunda posição ficaram os russos Krasilnikov e Stoyanovskiy. Os brasileiros vieram logo a seguir, na terceira colocação. "Na Olimpíada são 24 times para três medalhas. Gosto de jogar esse campeonato, é viciante, é como uma Copa do Mundo para a gente. Acredito que temos condições de representar bem nosso país", comentou. 
Álvaro Filho e o capixaba Alisonjá alcançaram conquistas importantes Crédito: Divulgação/FIVB
Para Alison, os noruegueses compõem a dupla a ser batida em Tóquio. "Eles são favoritos, assim como os russos, mas podemos superá-los. A Olimpíada é um torneio totalmente diferente. Eu cheguei em Londres mais favorito do que eles, porque eu já era campeão mundial e eles não ganharam e também não jogavam com um multicampeão como o Emanuel". 
Em 15 de dezembro, Alison e Álvaro vão entrar em férias, retornando aos treinos em 5 de janeiro. Até a Olimpíada, em julho, pretendem disputar nove eventos, contando partidas pelos Circuito Brasileiro e Mundial de vôlei de praia. "Voltamos ao treino no início do ano e aí a gente só para quando a última bola cair nos Jogos Olímpicos, se Deus quiser para nos dar a medalha de ouro em Tóquio", avisou Alison.

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