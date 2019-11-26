Alison mira terceira final olímpica no vôlei de praia

Álvaro Filho e o capixaba Alison Cerutti formam uma das duplas brasileiras classificadas aos Jogos de Tóquio-2020 Crédito: Divulgação/FIVB

Com a vaga para os Jogos de Tóquio confirmada, Alison Cerutti já pensa na caminhada em busca de sua terceira medalha olímpica. Ele foi prata em Londres-2012, ouro no Rio-2016 e agora vai tentar no Japão, ao lado de Álvaro Filho, seu terceiro pódio consecutivo. "A expectativa é a melhor possível. Estou prestes a completar 34 anos, já tenho duas finais olímpicas no currículo e chego como uma referência no meu esporte", disse, em entrevista ao Estado.

Após ser campeão nos Jogos do Rio, Alison terminou a parceria vitoriosa com Bruno Schmidt e começou uma com André, que tinha sido campeão mundial. Mas a falta de resultados fez com que a dupla não durasse muito e ele acabou acertando com Álvaro na reta final da corrida olímpica. "Como ele não estava bem ranqueado, a dupla foi posicionada na 46ª colocação. Foi um ciclo totalmente atípico, mas conseguimos a vaga", afirmou.

A caminhada foi tensa e contra o tempo. Alison precisava pontuar com a nova dupla, mas tendo de passar por fases preliminares antes das grandes competições. Além do desgaste físico por ter de jogar mais, uma eliminação deixaria a dupla estacionada longe das primeiras posições do ranking. Mas aos poucos Alison e Álvaro foram crescendo e terminaram a classificação olímpica em terceiro lugar.

Na frente, quem dominou a temporada foi a dupla Mol/Sorum, da Noruega. Na segunda posição ficaram os russos Krasilnikov e Stoyanovskiy. Os brasileiros vieram logo a seguir, na terceira colocação. "Na Olimpíada são 24 times para três medalhas. Gosto de jogar esse campeonato, é viciante, é como uma Copa do Mundo para a gente. Acredito que temos condições de representar bem nosso país", comentou.

Álvaro Filho e o capixaba Alisonjá alcançaram conquistas importantes Crédito: Divulgação/FIVB

Para Alison, os noruegueses compõem a dupla a ser batida em Tóquio. "Eles são favoritos, assim como os russos, mas podemos superá-los. A Olimpíada é um torneio totalmente diferente. Eu cheguei em Londres mais favorito do que eles, porque eu já era campeão mundial e eles não ganharam e também não jogavam com um multicampeão como o Emanuel".