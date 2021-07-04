  • Alison dos Santos vence 400 metros com barreiras em Estocolmo e bate novo recorde sul-americano
Alison dos Santos vence 400 metros com barreiras em Estocolmo e bate novo recorde sul-americano

Brasileiro competiu nos 400 metros com barreiras em Estocolmo e quebrou próprio recorde com quatro segundos a menos...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 15:46

LanceNet

Crédito: Alison dos Santos já bateu o recorde sul-americano quatro vezes (THOMAS WINDESTAM / DIAMOND LEAGUE AG
Na etapa de Estocolmo da Diamond League, o campeão dos 400 metros com barreiras é brasileiro. Neste domingo, Alison dos Santos venceu a prova em 47 segundos e 34 centésimos, batendo mais uma vez o recorde sul-americano. O atleta já havia conquistado a marca há três dias, mas diminuiu seu tempo em quatro segundos. Alison já foi recordista dos 400 metros com barreiras em outras três ocasiões. A primeira ocorreu durante uma etapa Gold da Continental Tour de Atletismo, na etapa de Mt.Sac, nos Estados Unidos. Depois, repetiu o feito na etapa de Doha da Diamond League, no Qatar. Na última quinta (1), quebrou novamente o recorde sul-americano na etapa de Oslo, na Noruega.
No pódio de Estocolmo, o segundo lugar ficou com o turco Yasmani Copello, com 48 segundos e 19 centésimos, seguido pelo jamacaino Kemar Mowatt, que fez a prova em 48 segundos e 75 centésimos. Kyron McMaster, um dos favoritos para as Olimpíadas, estava bem na prova mas caiu na penúltima barreira.

