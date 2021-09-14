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Alison dos Santos encerra a temporada com ouro na Suíça

Paulista de 21 anos venceu nesta terça-feira a prova dos 400 m com barreiras do Galà dei Castelli, etapa da série prata do World Athletics Continental Tour, em Bellinzona, na Suíça
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LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 17:32

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:32

Crédito: Divulgação
Medalhista de bronze nos 400 m com barreiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio o brasileiro Alison dos Santos venceu a 11ª edição do Galà dei Castelli, etapa da série prata do World Athletics Continental Tour, disputada no Stadio Comunale, na cidade de Bellinzona, Suíça. Alison marcou 48s15 para ganhar mais uma medalha de ouro no ano. Rasmus Magi, da Estônia, ficou em segundo, com 48s53, seguido do alemão Emil Agyekum, com 49s15.
Com o fim da temporada, o treinador Felipe de Siqueira pôde fazer um balanço positivo de 2021. Afinal, Alison quebrou seis vezes o recorde sul-americano, correu oito vezes a prova abaixo dos 48 segundos – fato inédito no atletismo brasileiro – e obteve a terceira melhor marca da história na conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio (46s73).
- Conseguimos atingir todos os objetivos propostos no início do ano. A meta era melhorar a marca pessoal e conseguir o seu melhor resultado na final da Olimpíada. Ele foi muito regular, correndo sempre provas boas e fortes, junto com seus principais adversários. Ele conseguiu sempre ficar entre os melhores. Depois da Olimpíada, ele descansou um pouquinho no Brasil e voltou para os seus últimos compromissos na Europa. Como o planejado, a meta era de buscar colocação, chegar à frente nas últimas provas, e conseguiu - disse Felipe.Alison terminou em segundo lugar na final da Liga Diamante, no dia 9 de setembro, em Zurique (SUI). Ele só foi superado pelo norueguês Karsten Warholm, recordista mundial, bicampeão mundial e campeão olímpico.
Felipe lembra que o ciclo olímpico foi muito pesado, principalmente pelas adversidades impostas pela pandemia da Covid-19.
- Tivemos o apoio da CBAt, do COB e do Pinheiros para fazer uma boa preparação, depois de uma série de contratempos. Conseguimos superar as dificuldades e usar isso como combustível para chegar à medalha olímpica. Agora ele terá merecidas férias e em meados de outubro começa o ciclo até 2024. Em 2022, já teremos o Mundial do Oregon, depois os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e em seguida a Olimpíada de Paris-2024, quando o objetivo é chegar à melhor forma possível.Veja as marcas de Alison em 2021 nos 400 m com barreiras
46s73 – bronze na Olimpíada de Tóquio (JPN) - 3/8 *47s31 – semifinal da Olimpíada de Tóquio (JPN) - 1/8 *47s34 – Liga Diamante de Estocolmo (SWE) - 4/7 *47s38 – Liga Diamante de Oslo (NOR) - 1/7 *47s51 – Liga Diamante de Mônaco (MON) - 9/747s57 – Liga Diamante de Doha (QAT) - 28/5 *47s68 – Walnut (USA) - 9/5 *47s81 – final da Liga Diamante de Zurique (SUI) - 9/948s15 - Des Moines (USA) - 24/448s23 – Liga Diamante de Bruxelas (BEL) - 3/948s42 – preliminar da Olimpíada de Tóquio (JPN) - 30/748s50 - Chorzow (POL) - 5/949s56 - Azusa (USA) – 10/4* recordes sul-americanos

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