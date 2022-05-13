Alison dos Santos é ouro na etapa de Doha da Liga Diamante e assume a liderança do ranking mundial

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o brasileiro Alison dos Santos faturou nesta sexta-feira a medalha de ouro na prova dos 400 m com barreiras da primeira etapa da Liga Diamante, em Doha, no Qatar.

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O paulista de 21 anos completou a prova em 47s24, e com o resultado assumiu a liderança do ranking mundial. Para alcançar o resultado, ele derrotou o americano Rai Benjamin, prata em Tóquio, que ficou em segundo lugar, com 47s49. O irlandês Thomas Barr terminou em terceiro lugar, com 49s67.

A marca de Alison também é o recorde da competição, que era também de Rai Benjamim, com 47s38.

O brasileiro, dono da terceira melhor marca da história da prova, com 46s72, obtida em Tóquio, teve um bom início de temporada. Em 2022, ele vai tentar uma medalha no Campeonato Mundial do Oregon, nos Estados Unidos, de 15 a 24 de julho, um dos principais compromissos antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Alison começou a temporada com a disputa dos 400 m rasos em Walnut, na Califórnia, Estados Unidos, com 44s54, seu recorde pessoal nesta prova, no dia 16 de abril. Em seguida, disputou os 400 m com barreiras no Drake Relays, em Des Moines, também nos Estados Unidos, obtendo o tempo de 48s41.

Piu, é conhecido no atletismo, volta a competir em Eugene, em mais uma etapa da Liga Diamante, no dia 28 de maio. Ele o treinador Felipe de Siqueira estão desde o dia 3 de março no Centro Olímpico dos Estados Unidos, em Chula Vista, na região de San Diego, na Califórnia.