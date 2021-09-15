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Algoz de Gabriel Medina nas Olimpíadas, surfista japonês elogia o brasileiro: 'Melhor do ano'

Kanoa Igarashi venceu Gabriel Medina na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 11:30
Crédito: Divulgação / ISA
Surfista japonês que eliminou Gabriel Medina nas semifinais da Olimpíada de Tóquio, Kanoa Igarashi foi às redes sociais nesta quarta-feira para elogiar o adversário brasileiro e parabenizá-lo pela conquista do tricampeonato Mundial. - Melhor surfista do ano. Parabéns, Gabriel Medina - publicou Kanoa.Na última terça-feira, o brasileiro venceu Filipe Toledo, seu compatriota, por 2 a 0 na melhor de três baterias. A final do Mundial de Surfe foi disputada na praia de Trestles, nos Estados Unidos.Nos Jogos Olímpicos, Medina e Kanoa Igarashi protagonizaram uma semifinal emocionante e polêmica em relação às notas dos jurados. O japonês venceu e, na final, foi derrotado pelo brasileiro Ítalo Ferreira, ficando com a prata. Medina deixou Tóquio sem medalhas.

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