Alfredo Chaves recebe Campeonato Capixaba de Voo Livre

Voo Livre em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação

A Primeira etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de abril no Sítio de voo livre em Cachoeira Alta, Alfredo Chaves. Será uma oportunidade para pilotos que querem ranquear e participar do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

O evento, que será realizado pela Associação de Voo Livre de Alfredo Chaves (AVLAC) com apoio da Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL), tem o objetivo de reunir em torno de 150 atletas e praticantes de voo livre de todo Brasil em um grande encontro de Parapentistas, além de fomentar a prática do esporte de natureza e o turismo ecológico consciente.

A organização está preparando infraestrutura necessária, como subida na rampa para atletas, premiação, confraternização, comunicação visual, segurança, apoio técnico e alimentação, oferecendo uma grande acolhida a todos que prestigiarem o evento.

Frank Brown, grande ícone do Voo Livre reconhecido mundialmente, vai compartilhar sua experiência com uma palestra na sexta-feira (26), às 19 horas. Frank também vai competir no sábado (27) e domingo (28).