Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Céu colorido

Alfredo Chaves recebe Campeonato Capixaba de Voo Livre

Campeonato Capixaba de Voo Livre acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de abril no Sítio de voo livre em Cachoeira Alta

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 18:24

Publicado em 

23 abr 2019 às 18:24
Voo Livre em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação
A Primeira etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de abril no Sítio de voo livre em Cachoeira Alta, Alfredo Chaves. Será uma oportunidade para pilotos que querem ranquear e participar do Campeonato Brasileiro do ano que vem.
O evento, que será realizado pela Associação de Voo Livre de Alfredo Chaves (AVLAC) com apoio da Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL), tem o objetivo de reunir em torno de 150 atletas e praticantes de voo livre de todo Brasil em um grande encontro de Parapentistas, além de fomentar a prática do esporte de natureza e o turismo ecológico consciente.
A organização está preparando infraestrutura necessária, como subida na rampa para atletas, premiação, confraternização, comunicação visual, segurança, apoio técnico e alimentação, oferecendo uma grande acolhida a todos que prestigiarem o evento.
Frank Brown, grande ícone do Voo Livre reconhecido mundialmente, vai compartilhar sua experiência com uma palestra na sexta-feira (26),  às 19 horas. Frank também vai competir no sábado (27) e domingo (28). 
Conjuntamente com o campeonato, haverá o desafio Rei e Rainha da Praia que irá premiar o piloto(a) que conseguir completar o desafio, que é chegar na praia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados