Alex Ovechkin: o astro do hóquei que virou alvo de ataques no mundo esportivo por seu apoio a Putin

O russo Alex Ovechkin, maior astro do hóquei no gelo em seu país, se notabilizou nos últimos anos pelo apoio declarado ao presidente Vladmir Putin. Tanto que o jogador posa ao lado do político na foto que mantém em seu perfil no Instagram, em meio à invasão da Ucrânia capitaneada pelo líder. O astro do Washington Capitals na NHL tem sido cobrado pela comunidade esportiva por uma posição diante da ofensiva.

Nos últimos dias, o campeão da Stanley Cup em 2018 adotou um discurso cauteloso ao pedir o fim da guerra, e deu sinais de que sua idolatria por Putin está mais contida. Mas até o momento não retirou a imagem que reforça a admiração pelo líder.

- Bem, ele é meu presidente. Mas como eu disse, não estou na política. Eu sou um atleta e espero que tudo seja feito em breve. É uma situação difícil agora para ambos os lados e tudo. Tudo, eu espero, vai acabar. Não estou no controle da situação - disse Ovechkin, de 36 anos, em entrevista coletiva.Quando repórteres perguntaram ao atleta o que ele achava da posição do tenista russo Andrey Rublev, que apontou para as câmeras de televisão a mensagem "Sem guerra, por favor" ao conquistar o título do ATP 500 de Dubai, Ovechkin foi mais insisivo:

- Por favor, chega de guerra. Não importa quem está em guerra. Rússia, Ucrânia, países diferentes. Acho que vivemos em um mundo e temos que viver em paz e em um grande mundo - concluiu.

Em 2017, o jogador de hóquei liderou um movimento nas redes sociais chamado "Putin Team" durante a campanha de reeleição do presidente russo.

"Fazer parte deste time me deixa orgulhoso e esse sentimento é semelhante ao que você tem quando veste uma camisa da seleção russa, sabendo que todo o país está torcendo por você", escreveu o jogador, na ocasião.

Um ano antes, Ovechkin recebeu um presente de casamento de Putin. E até mesmo um telegrama do político foi lido na cerimônia.

Agora, ele sofre ataques de atletas e fãs diante da postura de Putin. O ex-goleiro tcheco Dominik Hasek foi duro nas palavras ao atacar o astro russo. - É um galinha mentiroso! Todo adulto na Europa sabe bem que Putin é um assassino louco e que a Rússia está travando uma guerra ofensiva contra o país livre e seu povo", escreveu Hasek, em uma publicação no Twitter.

Na segunda-feira, a NHL condenou a invasão da Ucrânia e pediu uma resolução pacífica o mais rápido possível. A liga também informou que cortará laços com seus parceiros de negócios na Rússia, mas reconhece que "seus jogadores e suas famílias estão sendo colocadas em uma posição extremamente difícil”.

- Como atleta favorito de Putin, é significativo que Ovechkin não tenha endossado a guerra de Putin. É o primeiro sinal de distância entre Putin e um de seus apoiadores mais entusiasmados - afirmou Jack Todd, colunista de esportes do jornal "Montreal Gazette".