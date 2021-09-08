Ala da Seleção Brasileira de futsal, Bateria assina com o Valdepeñas, da Espanha, semifinalista da última edição da Liga Nacional

Crédito: Arquivo Pessoal

Após uma temporada pelo Kingersheim, da França, Bateria está de volta aoFutsal da Espanha. O ala assinou contrato de um ano com o Valdepeñas, nestaterça-feira (07). O jogador retorna ao país onde se destacou atuando por InterMovistar, Barcelona e Cartagena, entre os anos de 2011 e 2019.- Fico feliz de poder estar de volta a um dos maiores centros do futsal mundial.A Espanha é um país que me traz grandes recordações e farei de tudo paraviver estes momentos novamente. Agradeço ao Valdepeñas pela confiança quedepositou em mim e vou seguir me preparando, focado nos objetivos do clubepara esta temporada - disse Bateria.

Nos últimos anos, o Valdepeñas aparece entre os clubes de elite do futsalespanhol. Na temporada 2019/20, a equipe chegou à final da Liga Nacional,diante do Inter Movistar, e ficou com o vice-campeonato da competição. Já naúltima época, foi semifinalista do torneio. Diante do crescimento da instituição,Bateria espera ajudar no desenvolvimento do time e conquistar títulos.

- É um clube com grandes jogadores e uma ótima comissão técnica, aliado auma torcida incrível que acompanha o time em todos os momentos. Ansiosodemais por viver essa atmosfera em Valdepeñas. O crescimento da equipe éevidente e espero poder ajudar a alcançar voos ainda mais altos - disse o ala.