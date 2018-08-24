Agressor pede desculpas ao capixaba Esquiva Falcão após ato racista

O capixaba Esquiva Falcão está invicto no boxe profissional Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

Após chamar o capixaba Esquiva Falcão de "macaco" e causar polêmica com o insulto racista, o agressor pediu desculpas ao lutador e a seus admiradores no Instagram, rede social onde o pugilista profissional receber as ofensas. Através de mensagens enviadas ao próprio atleta, o homem afirmou que teve a infeliz atitude porque "estava nervoso" com sua família, que não o apoia, e disse que sentiu-se ofendido por conta de Esquiva ter "falado mal" do time de futebol que ele torce.

"O que aconteceu é que eu estava nervoso com minha família, que não me apoia em nada que eu faço. Aí vi você falando mal do meu time e acabei descontando minha raiva em você. Sou ser humano e posso ser perdoado. Todos cometemos erros. Peço desculpas, do fundo do meu coração. Sorte na sua luta. Deus te abençoe", escreveu.

Um dia após Esquiva anunciar em suas redes sociais que lutaria contra o russo Artur Akavov, no dia 20 deste mês, o lutador recebeu as mensagens do agressor, que, além de chamá-lo de "macaco", disse que o atleta também era um "lixo" e um "negro f...".

Em resposta as ofensas, Esquiva apenas escreveu "Deus te abençoe" e não caiu na provocação. Dessa vez, em resposta ao pedido de desculpas, o capixaba pontuou que "Deus tocou no coração dele e fez ele vir me pedir desculpas. Obrigado meu Deus. Onde a amor não existem trevas. Não ao racismo!"