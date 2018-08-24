Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Voltou atrás

Agressor pede desculpas ao capixaba Esquiva Falcão após ato racista

Homem voltou a enviar mensagens ao lutador do Espírito Santo, dessa vez, porém, com um pedido de desculpas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 20:09

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 20:09

O capixaba Esquiva Falcão está invicto no boxe profissional Crédito: Flávio Perez/On Board Sports
Após chamar o capixaba Esquiva Falcão de "macaco" e causar polêmica com o insulto racista, o agressor pediu desculpas ao lutador e a seus admiradores no Instagram, rede social onde o pugilista profissional receber as ofensas. Através de mensagens enviadas ao próprio atleta, o homem afirmou que teve a infeliz atitude porque "estava nervoso" com sua família, que não o apoia, e disse que sentiu-se ofendido por conta de Esquiva ter "falado mal" do time de futebol que ele torce.
"O que aconteceu é que eu estava nervoso com minha família, que não me apoia em nada que eu faço. Aí vi você falando mal do meu time e acabei descontando minha raiva em você. Sou ser humano e posso ser perdoado. Todos cometemos erros. Peço desculpas, do fundo do meu coração. Sorte na sua luta. Deus te abençoe", escreveu.
Um dia após Esquiva anunciar em suas redes sociais que lutaria contra o russo Artur Akavov, no dia 20 deste mês, o lutador recebeu as mensagens do agressor, que, além de chamá-lo de "macaco", disse que o atleta também era um "lixo" e um "negro f...".
Em resposta as ofensas, Esquiva apenas escreveu "Deus te abençoe" e não caiu na provocação. Dessa vez, em resposta ao pedido de desculpas, o capixaba pontuou que "Deus tocou no coração dele e fez ele vir me pedir desculpas. Obrigado meu Deus. Onde a amor não existem trevas. Não ao racismo!"
Esquiva Falcão está invicto no boxe profissional: são 21 vitórias, sendo 15 por nocaute. O próximo duelo será diante do russo Artur Akavov. A luta acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 20 de outubro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro
Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados