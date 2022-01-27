Agenda da semana da NSports conta com estaduais, superliga de vôlei e muito mais!

Nesta semana, a NSports conta com uma programação repleta de eventos e com grande variedade de torneios. A plataforma transmite cinco campeonatos: Catarinense, Paranaense, Superliga Masculina, Superliga B Masculina e o Sul-Centro Americano de Handebol Masculino.

A NSports exibe oito confrontos do Campeonato Paranaense e também oito embates do Campeonato Catarinense. No estadual do Paraná, o destaque da rodada fica para o duelo entre Operário e Coritiba. Ambas equipes estrearam com o pé direito e venceram seus jogos na primeira rodada. A partida acontece nesta quinta-feira (27), às 21h10, no Estádio Germano Krüger.

Em Santa Catarina, Avaí e Barra protagonizam o jogo mais esperado da rodada. O duelo será disputado neste sábado (29), às 18h40, na Ressacada, e marca o segundo jogo do Leão da Ilha, atual campeão estadual, no torneio. Em 2021, o clube levou o título após derrotar a rival Chapecoense na final. Por outro lado, o Barra vai em busca da reabilitação após ser derrotado por 1 a 0 na estreia.

No Canal Vôlei Brasil, dois torneios serão transmitidos: Superliga Masculina e Superliga B Masculina. Na elite da modalidade, teremos o confronto entre Vôlei Funvic e Brasília Vôlei. A disputa ocorre nesta sexta-feira (28), às 18h40, no Palácio dos Esportes, em Natal-RN. O time mandante está somente um ponto atrás do último colocado dos playoffs e tem dois jogos a menos. Por outro lado, a equipe brasiliense está um ponto atrás do Vôlei Funvic e se vencer pode entrar na zona de classificação para a pós-temporada.

Na segunda divisão do vôlei nacional, teremos duas partidas. Primeiro, Vôlei Futuro/ Araçatuba e APROV/ Chapecó se enfrentam neste sábado (29), às 16h50, no ginásio Plácido Rocha. Em seguida, às 17h50, fechando os jogos de vôlei nesta semana, JF Vôlei e Niterói Vôlei duelam no Colégio Academia, em Juiz de Fora-MG. A equipe da casa venceu na primeira rodada e deseja criar uma série invicta.

Nesta quinta-feira (27), às 19h50, o Canal Olímpico do Brasil transmite o jogo entre Brasil e Chile válido pelo torneio Sul-Centro Americano de Handebol Masculino. A partida, que será disputada em Recife-PE, marca o terceiro duelo da nossa seleção na competição.

Para ter acesso aos eventos, o fã de esporte deve acessar o site tvnsports.com.br ou baixar o aplicativo disponível para IOS e Android.

Confira a agenda das transmissões da NSports para esta semana:

Quinta-feira, 27/01

Cianorte FC x Rio Branco – 18h40 – Campeonato Paranaense

Juventus x Marcílio Dias – 19h40 – Campeonato Catarinense Fort

Brasil x Chile – 19h50 – Sul-Centro Americano de Handebol Masculino

Operário x Coritiba – 21h10 - Campeonato Paranaense

Brusque x Camboriú – 21h10 - Campeonato Catarinense Fort

Sexta-feira, 28/01

Vôlei Funvic x Brasília Vôlei – 18h40 – Superliga Masculina

Sábado, 29/01

Concórdia x Figueirense - 16h10 - Campeonato Catarinense Fort

Vôlei Futuro/ Araçatuba x APROV/ Chapecó – 16h50 – Superliga B Masculina

JF Vôlei x Niterói Vôlei – 17h50 - Superliga B Masculina

Maringá x Paraná Clube – 18h40 - Campeonato Paranaense

Avaí x Barra – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort

Azuriz x Londrina – 19h40 - Campeonato Paranaense

Athletico x São Joseense – 19h40 - Campeonato Paranaense

Domingo, 30/01

Marcílio Dias x Próspera – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort

Hercílio Luz x Brusque – 15h40 - Campeonato Catarinense Fort

Cianorte FC x FC Cascavel – 18h40 - Campeonato Paranaense

Chapecoense x Juventus – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort

Camboriú x Joinville – 18h40 - Campeonato Catarinense Fort

União x Coritiba – 19h40 - Campeonato Paranaense

Rio Branco x Operário – 19h40 - Campeonato Paranaense