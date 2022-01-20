Agenda da NSports conta com campeonatos estaduais e jogos decisivos do vôlei nacional

A programação da NSports está do jeito que o fã do esporte adora! Com a estreia dos estaduais e outros torneios, muito esporte ao vivo e conteúdo on demand com os melhores momentos e principais lances das partidas.A agenda de futebol começa com a exibição da Recopa Catarinense. Nesta quinta-feira (20), às 20h, na Ressacada, o Avaí encara o Figueirense em jogo válido pelo primeiro título do ano para as equipes de Santa Catarina. O torneio coloca frente a frente os últimos vencedores do campeonato estadual e da Copa Santa Catarina. Vale ressaltar que a transmissão será gratuita.

A NSports anunciou esta semana as transmissões dos Campeonatos Catarinense e Paranaense. Todas as partidas dos torneios serão exibidas e a bola começa a rolar neste fim de semana. O Paranaense começa no sábado, às 15h40, com o Coritiba, enfrentando o Cianorte. Em seguida, às 16h10, inicia-se o Campeonato Catarinense com o embate entre Chapecoense, atual vice-campeã, e Barra. Além destes dois confrontos, neste final de semana, serão transmitidos mais cinco duelos de ambas competições.

Para esta temporada, o CatarinenseFort.TV preparou uma cobertura especial. Como já é de costume, a NSports irá muito além dos 90 minutos: adquirindo o pacote de Pay-Per-View do Catarinense FORT 2022, o torcedor poderá rever os melhores momentos e principais lances das partidas, além de poder votar no craque do jogo, na seleção do mês, no gol da rodada e muito mais.

Os torcedores que optarem pela aquisição de jogos avulsos, podem acessar o CatarinenseFort.TV pelo site (https://catarinensefort.tv/) ou via aplicativo da NSports que está disponível nas versões Android e IOS.

Para se garantir junto ao seu clube na corrida pelo título, o torcedor deve acessar o www.futebolparanaense.tv e fazer a sua assinatura. O pagamento único cobre todo o campeonato e pode ser feito através de cartão de crédito ou PIX, podendo ser parcelado em até 4x.

Os torcedores que optarem pela aquisição de jogos avulsos, podem acessar o FutebolParanaense.com pelo site (https://www.futebolparanaense.tv/) ou via aplicativo da NSports que está disponível nas versões Android e IOS.

O Vôlei também marca presença na programação. Abrindo a rodada da modalidade nesta semana, teremos duas partidas da Copa Brasil de Vôlei Masculino. Primeiro, o Sesi-SP recebe o Vedacit Vôlei Guarulhos, às 18h40. Em seguida, o atual campeão do torneio, o Sada Cruzeiro, encara o São José Vôlei, às 20h10. Os dois confrontos são válidos pelas quartas de final da competição.

A Superliga, principal competição do vôlei brasileiro, encerra a programação esportiva da semana. No masculino, o Brasília Vôlei recebe o Goiás Vôlei neste sábado (22), às 18h40, em jogo válido pela fuga do rebaixamento para a segunda divisão. No domingo (23), às 16h40, o lanterna Azulim/ Gabarito/ Uberlândia vai em busca da sua primeira vitória na competição diante do Farma Conde Vôlei/ São José.

No feminino, a Superliga conta com dois jogos nesta semana. Nesta sexta (21), teremos rodada dupla com os confrontos entre Country Club Valinhos x Barueri Volleyball Club e Esporte Clube Pinheiros x Curitiba Vôlei. Em seguida, às 18h40, Pinheiros e Curitiba duelam por objetivos diferentes no torneio.

Para ter acesso aos eventos da semana, o fã de esporte deve acessar o site (https://www.tvnsports.com.br/) ou baixar o aplicativo que está disponível nas versões Android e IOS.Confira a agenda das transmissões da NSports para esta semana:

Quinta, 20/01

Sesi-SP x Vedacit Vôlei Guarulhos – 18h40 – Copa Brasil de Vôlei Masculino

Avaí x Figueirense – 20h – Recopa Catarinense

Sada Cruzeiro x Farma Conde Vôlei/ São José – 20h10 - Copa Brasil de Vôlei Masculino

Sexta, 21/01

Country Club Valinhos x Barueri Volleyball Club – 16h40 – Superliga Feminina

Esporte Clube Pinheiros x Curitiba Vôlei – 18h40 – Superliga Feminina

Sábado, 22/01

Coritiba x Cianorte - 15h40 - Campeonato Paranaense

Chapecoense x Barra – 16h10 – Campeonato Catarinense

Camboriú x Próspera – 16h10 - Campeonato Catarinense

Concórdia x Brusque – 18h40 - Campeonato Catarinense

Brasília Vôlei x Goiás Vôlei – 18h40 – Superliga Masculina

FC Cascavel x Rio Branco - 18h40 - Campeonato Paranaense

Domingo, 23/01

Independente São-Joseense x Azuriz - 10h40 - Campeonato Paranaense

Marcílio Dias x Avaí – 15h40 - Campeonato Catarinense

Hercílio Luz x Juventus – 15h40 - Campeonato Catarinense

Athletico x Paraná Clube - 15h40 - Campeonato Paranaense

Londrina EC x Maringá - 15h40 - Campeonato Paranaense

Azulim/ Gabarito/ Uberlândia x Farma Conde Vôlei/ São José – 16h40 - Superliga Masculina

Figueirense x Joinville – 18h40 - Campeonato Catarinense

Operário x União - 18h40 - Campeonato Paranaense