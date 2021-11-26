Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Agenda 2030 da ONU é a meta do Instituto Escolinha de Triathlon Formando Campeões
mais-esportes

Agenda 2030 da ONU é a meta do Instituto Escolinha de Triathlon Formando Campeões

Entidade centraliza ações voltadas para o desenvolvimento social e redução das desigualdades
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 17:40

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 17:40

O Instituto Escolinha de Triathlon Formando Campeões comprometeu-se com as metas estabelecidas na Agenda 2030 da ONU. A entidade vai centralizar ações focadas no desenvolvimento social e na redução das desigualdades em todos os núcleos do projeto, por meio do triathlon.
A Agenda 2030 tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre eles a erradicação da pobreza, conquista da saúde e bem-estar, educação de qualidade para todos e igualdade de gêneros. A redução das desigualdades já está no DNA da Escolinha de Triathlon, focada há cinco anos na inclusão e formação por meio do esporte. O projeto proporciona a jovens de baixa renda a prática de um esporte olímpico, com estrutura profissional. E trabalha em conjunto com alunos, pais e professores para fomentar a educação.
O projeto também promove a igualdade de gêneros, com vagas distribuídas igualmente entre meninos e meninos. Da mesma forma, a equipe técnica possui o mesmo número de homens e mulheres educando a garotada. Outras ações vêm sendo planejadas e, aos poucos, colocadas em prática.
- Desde o início, a Escolinha vai além dos treinos de triathlon, envolvendo valores familiares, educação e conscientização ambiental, para que os alunos se desenvolvam dentro dos princípios destacados na Agenda 2030 - explica o coordenador do projeto, Ricardo Júnior Cardoso.
- Hoje, incentivamos os alunos a criar hortas em casa, evitar o desperdício de água e reaproveitar e compartilhar materiais. Também vamos implementar a leitura de um livro por mês, para discutirmos em aula.
A ideia é conscientizar e formar os alunos para que eles possam, individualmente, ajudar a atingir os objetivos propostos pela ONU. O projeto também está alinhado aos ODS com ações coletivas. Entre elas, a parceria com empresas patrocinadoras para incluir os alunos da Escolinha em programas de estágio. A ideia já é realidade no núcleo do projeto em Caucaia, no Ceará, patrocinado pela Aeris.
O Instituto Escolinha de Triathlon Formando Campeões foi fundado este ano como plataforma de apoio a um projeto de seis anos que já é referência na formação de crianças e adolescentes por meio do esporte. O intuito é unificar e expandir ações do projeto em todo o Brasil. A organização não governamental irá centralizar ações voltadas para o desenvolvimento social por meio do esporte em todo o Brasil.
A criação do Instituto é reflexo do sucesso da Escolinha de Triathlon Formando Campeões. Chancelado pela Confederação Brasileira de Triathlon, entidade máxima do esporte no Brasil, como modelo de FOMENTO, o projeto atende hoje 660 crianças e adolescentes em 15 núcleos espalhados pelo Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal e Ceará.
Comprometido com a Agenda 2030 da ONU, o Instituto também se alinha ao ESG, do inglês Environmental, social and corporate governance, traduzida em português como Governança ambiental, social e corporativa. Trata-se de critérios para mediar ações nos âmbitos ambiental, social e a governança dentro das empresas. Eles englobam as áreas de pobreza, nutrição, saúde, educação, água e saneamento e igualdade de gênero.
Crédito: Reduçãodasdesigualdadespormeiodotriathlon(Foto:MauroFanha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil
Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados