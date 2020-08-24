Adversário quebra o nariz e Esquiva conhece novo rival no Boxing For You

Crédito: Mário Palhares

Faltando menos de uma semana para o Boxing For You 9, o paulista Davi Eliasquevici comunicou à organização do evento que sofreu uma lesão no treino, que resultou na quebra do nariz. O lutador seria o adversário de Esquiva Falcão no co-main event no próximo sábado, na Arena de Lutas, em São Paulo, com transmissão da FoxSports.

Davi estava se preparando para a principal chance da carreira, mas acabou se lesionando durante treinamento em Balneário Camboriú (SC). A organização já confirmou o paraense radicado em Manaus Morramad Araújo, atual campeão brasileiro dos super médio-ligeiros, como oponente do medalhista olímpico.

Nas entrevistas, o boxeador sempre destacou a força de Esquiva Falcão, de quem é grande fã. O duelo ‘Davi contra o Golias’ brasileiro terá de ficar pra depois após a contusão.

- Infelizmente fraturei o nariz no treino. Estou muito chateado, mas é isso aí! Vida que segue - contou Davi Eliasquevic, que treina com técnico Emerson Delagnolli e de Eric Serapicos.

- Sabia que era uma luta importante para o Davi, mas infelizmente essas coisas acontecem. Continuo treinando forte para dar a vitória para o Brasil e somar mais uma para mim. E torço pela rápida recuperação dele! E que um dia a gente suba no ringue para dar um show.

O boxeador Davi Eliasquevici tem 24 lutas na carreira, com 14 vitórias, 9 derrotas e 1 empate.

O boxeador de 31 anos foi campeão sul-americano em 2017 lutando na Argentina contra o dono da casa Henrri David Polanco, além de ter perdido apenas por pontos para Patrick Teixeira, atual campeão mundial medio-ligeiro da Organização Mundial de Boxe.

Mesmo com o tempo curto, o matchmaker Daniel Leal trabalhou rápido e conseguiu achar um oponente à altura de Esquiva Falcão para o duelo em pesos combinados. A escolha veio do Norte do País.

Nascido em Belém, Morrama Dheisw de Araujo Santos, de 34 anos, é o atual campeão nacional dos super médio-ligeiros e estava em treinamento para uma luta que aconteceria em agosto.

O atleta do projeto social Ring Boxe recebeu a notícia neste domingo (23) em Manaus (AM), onde reside atualmente.

Morramad Araújo é também fã de carteirinha de Esquiva Falcão, mas promete surpreender o público e derrotar o capixaba, que está invicto na carreira com 26 lutas e 26 vitórias.

- É um cara que já vi lutar e torci muito para ele na hora que ele representava o nosso País nas Olimpíadas e campeonatos que eu ia do boxe amador. Mas o fato de ser fã dele não quer dizer que eu não possa bater nele. Estou indo para uma luta, fiquei feliz, vejo uma possibilidade de ganhar dele.

Morrama Dheisw de Araujo Santos fez 9 lutas na carreira e conta com cinco 5 vitórias, uma delas no ano passado, diante do Davi Eliasquevic, que seria o adversário de Esquiva Falcão antes da lesão.

- Gosto de lutar, sou um cara muito lutador e não desisto fácil. Para ele fazer eu desistir terá que me nocautear. Sou um cara que luto os 10 rounds, não tenho pressa para bater e sou bem calma. No que ele quiser eu quero, se ele quiser trocar eu sei trocar, se ele quiser lutar na curta, eu luto na curta e luto na longa também. Essa luta para mim representa muito - completou Morrama Dheisw de Araujo Santos.

O Boxing For You terá ao todo quatro lutas em virtude do protocolo da COVID-19. A luta principal será com medalhista olímpico Robson Conceição (13-0) e o paulista Eduardo Reis (24-7) no peso casado dos super-penas (até 58,5kg).