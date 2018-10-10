Adiamento de partida pode ter efeito positivo ao time do Jofre Fraga

A busca do Joffre Fraga/Vila Velha pela primeira vitória na Liga Nacional de Handebol 2018 aconteceria no último sábado, diante do Pinheiros. Porém, por conta das eleições no domingo, a partida contra a equipe paulista foi adiada para o dia 05 de novembro, às 16h, no ginásio Henrique Vilaboin, em São Paulo.

Na estreia contra o Blumenau, o time capixaba acabou derrotado por 28 a 16 Crédito: Carlos Alberto Silva

Derrotado pelo Blumenau na estreia, por 28 a 16, o Joffre Fraga/Vila Velha vai enfrentar uma verdadeira pedreira. Isso porque o Pinheiros está invicto na Liga Nacional, vencendo as duas partidas que disputou na competição.

De acordo com Kátia Amanajás, treinadora do Joffre Fraga/Vila Velha, o adiamento da partida pode ter um efeito positivo na sua equipe. A técnica acredita que esse período pode servir para as suas jogadoras adquirir um maior entrosamento e solidez para o duelo diante do Pinheiros.

"Com certeza o adiamento do jogo foi interessante, porque nós estreamos com uma formação muito nova. Nós demonstramos muito potencial com ela, mas não conseguimos sustentar durante todo o jogo, então estamos ganhando tempo de treinar mais e apresentar uma solidez maior no nosso jogo nos próximos compromissos. Para a nossa equipe esse adiamento foi uma boa."