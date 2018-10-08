Acusação contra Cristiano Ronaldo mexe com a bolsa

A Electronic Arts, que tem, como capa de seu EA Sports Fifa pelos próximos dois anos, optou por se pronunciar ao mercado. "Temos visto informações que detalham alegações contra Cristiano Ronaldo. Estamos monitorando a situação e esperamos de nossos atletas e embaixadores que tenham um comportamento que seja consistente com os valores da EA", dizia o informe. Mesmo entidades de caridade, como a Save the Children, mostram-se preocupadas. O atleta e a instituição trabalham juntos em projetos sociais. A Juve continua de mãos dadas ao seu principal astro.