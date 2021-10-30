Acompanhe os jogos dos Grupos A e B da E-Taça EDP das Comunidades 2021

ARENA 3
Feminino
- Barramares x Gurigica - 1ª rodada, 14h
- Gurigica x Muquiçaba - 3ª rodada, 15h
- Barramares x Muquiçaba - 5ª rodada, 16h
Masculino
- São Francisco x Caratoíra - 18h, 5ª rodada
ARENA 1
Masculino
- Nova Almeida x Caratoíra - 1ª rodada, 14h
- Caratoíra x São Francisco - 2ª rodada, 15h
- Normília da Cunha x Caratoíra - 3ª rodada, 16h
- Caratoíra x Nova Almeida - 4ª rodada, 17h
- Caratoíra x Normília da Cunha - 5ª rodada, 18h
ARENA 2
Masculino
- Normília da Cunha x São Francisco - 1ª rodada, 14h
- Normília da Cunha x Nova Almeida - 2ª rodada, 15h
- São Francisco x Nova Almeida - 3ª rodada, 16h
- São Francisco x Normília da Cunha - 4ª rodada, 17h
- Nova Almeida x São Francisco - 6ª rodada, 18h
ARENA 4
Feminino
- Muquiçaba x Barramares - 1ª rodada, 14h
- Gurigica x Barramares - 3ª rodada, 15h
- Muquiçaba x Gurigica - 5ª rodada, 16h
Masculino
- Nova Almeida x Normília da Cunha - 5ª rodada, 17h