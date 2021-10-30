AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ao vivo

Acompanhe os jogos dos Grupos A e B da E-Taça EDP das Comunidades 2021

A tarde deste sábado (30) terá partidas do Grupo A da categoria feminina e do Grupo B na categoria masculina; todas as 198 partidas da competição serão transmitidas ao vivo

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 13:39

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 out 2021 às 13:39

ARENA 3

Feminino
  • Barramares x Gurigica - 1ª rodada, 14h
  • Gurigica x Muquiçaba - 3ª rodada, 15h
  • Barramares x Muquiçaba - 5ª rodada, 16h
Masculino
  • São Francisco x Caratoíra - 18h, 5ª rodada

ARENA 1

Masculino
  • Nova Almeida x Caratoíra - 1ª rodada, 14h
  • Caratoíra x São Francisco - 2ª rodada, 15h
  • Normília da Cunha x Caratoíra - 3ª rodada, 16h
  • Caratoíra x Nova Almeida - 4ª rodada, 17h
  • Caratoíra x Normília da Cunha - 5ª rodada, 18h

ARENA 2

Masculino
  • Normília da Cunha x São Francisco - 1ª rodada, 14h
  • Normília da Cunha x Nova Almeida - 2ª rodada, 15h
  • São Francisco x Nova Almeida - 3ª rodada, 16h
  • São Francisco x Normília da Cunha - 4ª rodada, 17h
  • Nova Almeida x São Francisco - 6ª rodada, 18h

ARENA 4

Feminino
  • Muquiçaba x Barramares - 1ª rodada, 14h
  • Gurigica x Barramares - 3ª rodada, 15h
  • Muquiçaba x Gurigica - 5ª rodada, 16h
Masculino
  • Nova Almeida x Normília da Cunha - 5ª rodada, 17h

Veja Também

Acompanhe os jogos do Grupo A da E-Taça EDP das Comunidades 2021

E-Taça EDP 2021: sorteio define os grupos do campeonato de futebol virtual

E-Taça EDP: comunidades conhecem regras do jogo em congresso técnico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes E-taça edp das Comunidades Transmissão Taça EDP
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O e-Volksbus, modelo de ônibus elétrico que vai ser testado em Vitória
Volkswagen anuncia que vai testar ônibus elétrico em Vitória
Imagem área de Nova Venécia, onde ocorreu o afogamento
Homem é encontrado morto na varanda de casa em Nova Venécia
Imagem de destaque
Horóscopo Chinês: previsões para os 12 signos em julho de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados