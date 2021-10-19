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ABVO lança programa de captação de patrocínio em Porto Alegre (RS)

Novos eventos poderão ser realizados assim como velejadores poderão ter diminuição ou até isenção de anuidade
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 14:42

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:42

Crédito: Comunicação CDJ
A Associação Brasileira de Veleiros de Oceano vai lançar, nesta sexta-feira, em Porto Alegre (RS), o programa de captação de patrocínio através da Lei de Incentivo do Governo Federal.
O comodoro da ABVO, Mario Martinez, estará presente na XXXI Troféu Cayru, realizada pelo clube dos Jangadeiros, e ao longo do final de semana, tanto no clube quanto no Veleiros do Sul, irá expôr aos comandantes e velejadores os detalhes do projeto de captação para as empresas incentivarem mais e melhores eventos para a Vela de Oceano por todo o Brasil em 2022 e em troca terem suas marcas expostas a velejadores por todo o país nas competição e através de mídia além de terem reduzidos em parte ou sua totalidade as anuidades pagas à entidade.

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