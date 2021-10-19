ABVO lança programa de captação de patrocínio em Porto Alegre (RS)

O comodoro da ABVO, Mario Martinez, estará presente na XXXI Troféu Cayru, realizada pelo clube dos Jangadeiros, e ao longo do final de semana, tanto no clube quanto no Veleiros do Sul, irá expôr aos comandantes e velejadores os detalhes do projeto de captação para as empresas incentivarem mais e melhores eventos para a Vela de Oceano por todo o Brasil em 2022 e em troca terem suas marcas expostas a velejadores por todo o país nas competição e através de mídia além de terem reduzidos em parte ou sua totalidade as anuidades pagas à entidade.