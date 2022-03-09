ABVO faz homenagem durante anúncio de incentivo ao turismo náutico

A Associação Brasileira de Veleiros de Oceano esteve presente no Clube Naval de Brasília, à borda do lago Paranoá, nesta terça-feira na cerimônia de anúncio do incentivo ao turismo náutico.

Na parte de tributação, o Ministério do Turismo promoveu a inclusão de barcos à vela na Letec (Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul). Com isso haverá isenção de tributos federais para todos os interessados em importar veleiros, como esportistas e empreendedores do turismo.

Também fica garantida a autorização de importação de barcos à vela com até 30 anos de fabricação. A medida tem validade de 60 meses.

Outros incentivos foram anunciados para a pesca artesanal, pousadas, construção de hotéis, exploração de represas e rios.

Os velejadores Lars Grael e Amyr Klink foram homenageados pelo ministério com uma placa pelos serviços prestados, assim como a remadora paratleta Andréa Pontes.

Ao término da cerimônia, a ABVO fez uma homenagem ao Ministro do Turismo, Gilson Machado, e ao velejador José Nicolau, o Zezeco, através de seu representante, Bayard Umbuzeiro , e também por intermédio do medalhista olímpico Lars Grael: “Após a cerimônia formal, e nós, em nome da ABVO, fizemos a entrega de uma lembrança para cada um deles como reconhecimento das ações tidas pelo Ministério do Turismo em prol da Vela de Oceano no Brasil”, disse Bayard.

O evento contou com a presença também do Ministro da Economia, Paulo Guedes, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Fernando Collor de Melo, entre outros.