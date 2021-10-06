Abertura oficial dos JUBs têm 'Menos é Mais' como atração principal

Crédito: Ricardo Ribeiro/Divulgação

Vai começar! Nesta segunda-feira (11), véspera de feriado, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) realiza a abertura oficial dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Brasília 2021. Neste ano, quem se apresenta no palco do evento é o grupo Menos é Mais, banda brasiliense que ganhou notoriedade nacional com o álbum ‘Churrasquinho’. A abertura começa às 19h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB.

+ VÍDEO: Lutador de MMA morre após nocaute em estreia no boxe sem luvasAlém da banda, estão confirmadas, também, as presenças de José Agtônio Guedes Dantas, Secretário Nacional de Paradesporto; Luisa Parente, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; Mosiah Rodrigues - coordenador-Geral na Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento; Mariana Dantas Mendonça Gois - Superintendente Especial de Esportes de Sergipe; e Luiz Lima – Deputado Federal e membro da Comissão do Esporte.

+ Luis Porto é cortado do Mundial de Ginástica e delegação brasileira terá apenas três atletas no torneio

Participam da abertura dos JUBs 3 mil estudantes atletas, que saíram de 270 universidades das 27 Unidades da Federação, além de oficiais, técnicos, árbitros e comitê organizador do evento. Todos passaram pelo protocolo de segurança e saúde implementado pela CBDU.

+ EUA vai rever denúncias contra ex-agentes do FBI nos escândalos de assédio sexual na ginástica