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Abertura oficial dos JUBs têm 'Menos é Mais' como atração principal

Grupo de pagode brasiliense vai se apresentar no evento que dará o pontapé aos Jogos Universitários Brasileiros, a partir da próxima segunda-feira...
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Publicado em 

06 out 2021 às 18:12

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 18:12

Crédito: Ricardo Ribeiro/Divulgação
Vai começar! Nesta segunda-feira (11), véspera de feriado, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) realiza a abertura oficial dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Brasília 2021. Neste ano, quem se apresenta no palco do evento é o grupo Menos é Mais, banda brasiliense que ganhou notoriedade nacional com o álbum ‘Churrasquinho’. A abertura começa às 19h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB.
+ VÍDEO: Lutador de MMA morre após nocaute em estreia no boxe sem luvasAlém da banda, estão confirmadas, também, as presenças de José Agtônio Guedes Dantas, Secretário Nacional de Paradesporto; Luisa Parente, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; Mosiah Rodrigues - coordenador-Geral na Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento; Mariana Dantas Mendonça Gois - Superintendente Especial de Esportes de Sergipe; e Luiz Lima – Deputado Federal e membro da Comissão do Esporte.
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Participam da abertura dos JUBs 3 mil estudantes atletas, que saíram de 270 universidades das 27 Unidades da Federação, além de oficiais, técnicos, árbitros e comitê organizador do evento. Todos passaram pelo protocolo de segurança e saúde implementado pela CBDU.
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- A CBDU está mostrando que é possível continuar desenvolvendo atividades, não só no esporte universitário, mas em qualquer segmento - afirma Luciano Cabral, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário.

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