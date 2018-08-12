Abertura do Estadual de Futebol de Areia é marcada por muitos gols

Os ataques prevaleceram e as redes foram estufadas sem cerimônia. Com isso, alta média de gols foi registrada na primeira rodada do 18º Campeonato Estadual Masculino de Beach Soccer, disputada na manhã deste domingo (12), no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória.

Marechal Floriano x Vila Velha Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

"Sinceramente não me lembro na história desta competição de uma rodada com média tão expressiva de gols. Quem gostou foi o bom público que compareceu ao evento", destacou o presidente da Federação de Beach Soccer do Estado do Espírito Santo, Paulo Sérgio de Lima. De fato, os gols foram muitos. Nada menos do que 30, em três partidas, sem contar as penalidades.

No primeiro jogo do dia, Vila Velha goleou Marechal por 5 a 2. Depois Anchieta massacrou Guarapari: 12 a 3. E, encerrando a rodada, Viana e Rio Novo do Sul empataram por 4 a 4, no tempo normal e por 0 a 0 na prorrogação. Nas penalidades, Rio Novo venceu por 3 a 1. Santa Leopoldina folgou na rodada.

As seleções foram divididas em duas chaves. A Chave A tem em ação: Anchieta, Santa Leopoldina e Guarapari. E a Chave B: Viana, Marechal, Vila Velha e Rio Novo do Sul.

Com os resultados, Anchieta lidera a Chave A com três pontos. Guarapari e Santa Leopoldina não somaram ponto. E Vila Velha lidera a Chave B com três pontos. O Rio Novo está em segundo com um ponto já que obteve vitória nas penalidades.

No dia 19 jogam, também a partir das 9 horas, no mesmo local: Viana x Marechal, Santa Leopoldina x Guarapari e Rio Novo x Vila Velha. Anchieta folgará.

Marechal Floriano x Vila Velha

Na partida de abertura, Marechal e Vila Velha fizeram primeiro tempo equilibrado, sem movimentação no placar. Na segunda etapa, Leandrinho, de falta, fez 1 a 0 para Marechal, mas logo depois, Boquinha, também cobrando infração, empatou para Vila Velha. Final da segunda etapa: 1 a 1 no marcador.

Na terceira etapa Vila Velha foi arrasadora. Com elenco mais jovem balançou as redes com Erick Lyrio e Boquinha (3), o melhor da partida. Lincoln descontou para Marechal. Final 5 a 2 para Vila Velha.

Graças a Deus deu tudo certo. Vamos comemorar bastante. O Dia dos Pais não poderia ter sido melhor para nós, disse Boquinha.

Anchieta x Guarapari

No segundo jogo Anchieta comprovou sua condição de maior favorito ao título. Aplicou uma das maiores goleadas da história da competição: 12 a 3 sobre Guarapari.

Guarapari x Anchieta Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

No primeiro tempo marcou três vezes com Diego (de bicicleta), Paulo Vinícius, de falta; e Juninho Bebê. Guarapari conseguiu descontar com Reinaldo e Eron, de Anchieta, marcando contra.

No segundo tempo, o goleiro Gean Pietro, da seleção brasileira sub-20 entrou em quadra e marcou duas vezes para Anchieta. Estufaram as redes ainda para o tricampeão capixaba: João Guilherme (2) e Juninho Bebê (gol olímpico). E Anchieta já anotava 8 a 2 no placar.

No terceiro tempo Guarapari marcou com Guilherme, mas Anchieta ampliou a goleada com gols de Yandley, Diego, Ramon e Juninho Bebê. Final 12 a 3.

"Jogamos bem, soubemos nos impor em quadra e aplicamos esta bela goleada. Mas amanhã mesmo já temos que voltar a focar na competição. Demos somente o primeiro passo. Não tem nada ganho ainda. Nem classificados para a semifinal já estamos. Os pés precisam continuar no chão para o trabalho prevalecer", disse Juninho Bebê.

Rio Novo do Sul/Rio Branco x Viana

A terceira partida foi a melhor do dia. Equilibrada até o final. Rio Novo do Sul/Rio Branco forçou o ritmo e abriu logo 3 a 0 com gols de Estevão, Roger e Léo. Leandro Pereira descontou cobrando penalidade para Viana.

Rio Novo do Sul e Viana fizeram uma partida com emoção do começo ao fim Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

No segundo tempo, Rio Novo entrou pouco focado em quadra e Viana subiu de produção marcando com Dyla, Juninho Buru e Alexsandro. Final da segunda etapa 4 a 3 para Viana.

Rio Novo do Sul/Rio Branco se lançou ao ataque e conseguiu empatar com Léo na terceira etapa.

Na prorrogação não houve movimentação no placar. E nas penalidades, Rio Novo do Sul foi mais eficiente, convertendo com Léo, Cedri e Estevão. Marcou para Viana: Juninho Buru. Dyla não conseguiu marcar para Viana já que Sonaldo fez grande defesa.