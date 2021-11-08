ABDA de Bauru leva Brasileiro Interclubes Sub-14 de polo aquático

Crédito: Luiza Moraes

A ABDA - Associação Bauruense de Desportes Aquáticos conquistou neste domingo o título do Campeonato Brasileiro Sub-14 de Polo Aquático Masculino ao bater o Sesi-Ribeirão Preto por 11 a 10. A partida decisiva foi disputada na piscina do Clube Hebraica, em São Paulo (SP).

A medalha de bronze da categoria masculina ficou com o Sesi/SP, que derrotou o Fluminense um pouco antes. No feminino, a conquista da sub-14 ficou com o Sesi-SP na final contra a Hípica de Bauru no sábado (6). O evento foi realizado pela PAB - Liga Brasileira de Polo Aquático Brasil, com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

Na decisão, os meninos da ABDA de Bauru (SP) abriram vantagem nos primeiros minutos mas os adversário de Ribeirão Preto (SP) encostaram no placar no término do segundo tempo. A história se repetiu na reta final, mas a reação do Sesi - mesmo com apoio da torcida - não foi suficiente para tirar o título dos bauruenses.

- Foi um final apertado mas o time estava muito unido e bem orientado pelo técnico. Jogamos com raça, humildade, persistência e fé - disse Fernando Raul, capitão da ABDA.

As partidas tinham sete minutos cada tempo, três minutos a menos do que os jogos tradicionais de polo aquático. O torneio masculino contou com 12 instituições. Na decisão, a ABDA foi representada por Alexandre Dezani, que substituiu Emerson Martins, treinador da seleção brasileira feminina sub-18, que disputa o sul-americano no Peru. ''Ganhamos a decisão pois eles fizeram tudo que foi combinado antes da partida. No último quarto eles se desconcentraram e ficaram nervosos, mas no final deu tudo certo'', reforçou Alexandre Dezani.

- É uma honra conquistar mais um título pela ABDA. Isso reflete o trabalho realizado por toda a comissão técnica e os atletas, que sempre mostram muito esforço para crescer a cada treino e competição. Estou orgulhoso.

Nesta temporada, a Associação Bauruense de Desportes Aquáticos já havia conquistado dois títulos importantes na base: o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 e o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18.

O Brasileiro Sub-14 de Polo Aquático teve como MVP - melhor jogador o atacante Henrico Martins do Sesi/RP. ''A felicidade é grande mas não é completa. Mesmo com os prêmio individuais, eu queria sair daqui como campeão. Mas agora é pensar no sub-16'', contou Henrico na saída da piscina da Hebraica.

O jogador do Sesi-Sp Marcelo Justino foi o goleiro menos vazado. Henrico Martins (SESI/RP) também saiu como artilheiro do campeonato e Aron do Sesi-SP foi a revelação do evento.

- Foi um ótimo campeonato, a participação de atletas e técnicos foi exemplar! Parabenizo a todos os jovens participantes, treinadores e a equipe do Hebraica, que nos ofereceu todo o suporte necessário. Congratulo também a equipe campeã ABDA. Agora vamos concentrar esforços no próximo campeonato, o Sub-16 - pontuou o Presidente da PAB, Alessandro Checchinato.

No sábado (6), as meninas do Sesi-SP garantiram o título do CBI Sub-14 vencendo o time da Hípica por 9 a 6. A equipe comandada pelo treinador Lis Cardenuto conseguiu segurar a vantagem no último quarto e garantiu a conquista para o time da capital paulista.