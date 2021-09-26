ABDA conquista o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 nas categorias masculina e feminina

Crédito: Luisa Moraes

Os times masculino e feminino da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) são os grandes campeões da edição do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 (CBI), organizado pela Liga Polo Aquático Brasil (PAB), com apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e Furnas. O campeonato sub-20, que teve início na quarta-feira (22), na Arena ABDA, em São Paulo, reuniu os atletas que são o futuro do Pólo Aquático Nacional.

- O evento foi um grande sucesso, as equipes deram o máximo de si, foi um retorno brilhante às atividades. Agradeço a ABDA pelo apoio e por ceder a estrutura, aos parceiros CBC, CBDA e Furnas, por contribuírem para viabilizar o campeonato e um agradecimento especial aos atletas, os grandes protagonistas do esporte -disse Alessandro Checchinato, presidente da PAB.

A final do torneio começou acirrada. Com um forte ataque, o elenco de Bauru investiu nos chutes de 2 metros, mas começou perdendo para o time do Pinheiros, que anotou um golaço com o atleta Pablo Florêncio.

No segundo quarto, Attila Sudar, técnico da ABDA, orientou o time a tentar os chutes mais próximos e a equipe foi bem sucedida na estratégia, com os gols de Paulo Ricardo e Felipe Lacerda para empatar a decisão.

Nos últimos períodos, o elenco de Bauru garantiu a virada com a jovem revelação do Campeonato Brasileiro Interclubes, Olivér Sudár, que ajudou na marcação e anotou um gol para consagrar o título dos donos da casa.

- A felicidade é muito grande de ser campeão no time que jogo desde pequeno. Foi uma final complicada e tivemos que virar o placar, mas terminamos felizes. Quero agradecer ao staff, elenco e comissão técnica pelo apoio desde o primeiro jogo, raça ABDA! - comentou Olivér Sudár.

Completando o pódio do CBI Sub-20, o Pinheiros ficou com a medalha de prata e o Sesi-SP bronze após vencer o Flamengo, por 7 a 5.ABDA Campeã do CBI Sub-20 feminino

A ABDA soube utilizar do seu forte ataque para superar o Flamengo, por 13 a 7, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 feminino. O destaque do elenco de Bauru ficou com a capitã Leticia Belorio, que foi artilheira da competição e MVP (Jogadora Mais Valiosa).

- Estou muito orgulhosa das meninas! Treinamos muito para esse campeonato e todas foram recompensadas. Nosso objetivo era o título e alcançamos com merecimento - disse a capitã da ABDA, Leticia Belorio.